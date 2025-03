Poste Italiane comunica che l’ufficio di Palagano ha riaperto le porte ai cittadini del piccolo borgo, in via Ventitré Dicembre, in una veste del tutto rinnovata e con all’interno nuovi servizi oltre a quelli tipicamente postali, trasformandosi in Casa dei Servizi Digitali in quanto rientrante nel progetto Polis di Poste Italiane, approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR. Tra i servizi maggiormente attesi anche quello di richiesta e rinnovo passaporto che a breve sarà inserito.

All’interno dell’ufficio è già possibile poter richiedere i primi servizi della Pubblica Amministrazione come i certificati Inps ma presto saranno attivi anche i certificati Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

L’ufficio, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.25.

L’ufficio del piccolo borgo del distretto ceramico ora si presenta con un nuovo layout del tutto rinnovato anche negli spazi: installate luci a Led oltre a nuovi arredi con sportelli ribassati per accogliere i clienti, rinnovamento degli impianti e percorsi tattili per ipovedenti oltre all’installazione del device per permettere il collegamento con i servizi della Pubblica Amministrazione. Prossimamente sarà installato anche un Totem per poter avere i diversi certificati in modalità self-service.