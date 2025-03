Il Convitto “Rinaldo Corso” di Correggio parteciperà, dopo anni di assenza, alla XVII edizione delle Convittiadi, che si terranno a Lignano Sabbiadoro nella settimana dal 17 al 23 marzo, presso Bella Italia Efa Village.

Questo evento sportivo nazionale nasce per diffondere e rendere concreto lo spirito di identità e di appartenenza fra scuole che hanno in comune percorsi, indirizzi, risorse umane e professionali.

Questa edizione delle “Olimpiadi” Nazionali dei Convitti e degli Educandati è organizzata dall’Educandato Statale “Uccellis” di Udine e vede la partecipazione di circa 2.300 ragazzi provenienti da tutta Italia e frequentanti i primi due anni delle Scuole Secondarie di I e II grado dei Convitti ed Educandati Nazionali.

Il Convitto di Correggio sarà impegnato nella manifestazione con una rappresentativa di 23 studenti/atleti, 10 ragazze e 13 ragazzi, della Scuola Secondaria di I grado, che si cimenteranno nelle discipline di: Calcio a 5, Sand Volley, Nuoto, Corsa campestre, Staffetta 4×100, Beach tennis, Scacchi e Calcio balilla.

Le fasi di preparazione alle varie discipline sportive sono state organizzate dall’insegnante di Scienze Motorie, prof. D’Apuzzo con fondi PNRR.

L’evento Convittiadi prenderà avvio con la Cerimonia di apertura lunedì 17 marzo. Prevista la sfilata di tutte le 33 delegazioni fra Convitti e Educandati e l’accensione della fiaccola che darà inizio alla settimana di gare. Ma le Convittiadi non sono solo gare, sono anche divertimento, aggregazione, vivere nuove esperienze, fare nuove amicizie, creare ricordi preziosi e conoscere nuovi territori.

L’augurio ai ragazzi, che si sono impegnati duramente per coniugare al meglio delle loro possibilità gli impegni scolastici con la passione per lo sport, di divertirsi e prendere parte ad ogni gara con sportività, fair play e spirito di squadra per portare a casa il meglio da questa esperienza.