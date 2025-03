Venerdì 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, si terrà presso l’Istituto Cervi di Gattatico l’ultimo incontro del ciclo “Seminare Paesaggi”, organizzato dall’Osservatorio locale per il paesaggio dell’Unione Bassa Reggiana insieme alla Biblioteca Archivio Emilio Sereni dell’Istituto Cervi, punto di riferimento nazionale per gli studi sul paesaggio, e con il sostegno di S.A.Ba.R e CIA – Agricoltori Italiani. Un corso che consente di ottenere Crediti Formativi Professionali (CFP) validi per architetti e agronomi e riconosciuto per la formazione docenti attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. (ID 97087).

In tutto tre giornate di formazione per i tecnici del settore e per gli amministratori pubblici sui temi della salvaguardia, della gestione e della pianificazione dei paesaggi e delle rispettive comunità, con importanti formatori – fra assessori, docenti universitari, geografi, architetti, urbanisti ed esperti da tutta Italia – chiamati a fornire conoscenze e strumenti pratici su varie tematiche: della lettura e pianificazione del territorio in rapporto all’acqua/assetto idrogeologico, della sua gestione/finanziamento tramite la partecipazione ai bandi locali, europei e privati per la valorizzazione del territorio e del paesaggio attraverso interventi di rigenerazione di spazi pubblici, di rinaturalizzazione, di miglioramento del paesaggio e della qualità degli spazi di prossimità. Alle lezioni frontali si sono alternati laboratori pratici, tra role playing e simulazioni, che hanno permesso ai partecipanti di applicare e assimilare i concetti appresi in un contesto concreto, creativo e condiviso.

Dopo il focus della prima giornata su “Cartografie, territori e trame idrografiche”, nella seconda giornata si è approfondito il tema degli “Spazi di comunità, dalla realizzazione alla gestione”, concentrandosi sulla progettazione del paesaggio urbano e suburbano, dove sono stati proposti esempi fondanti per un nuovo modo di costruire gli spazi pubblici.

Nella giornata conclusiva di venerdì, fissata appositamente il 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, e aperta al pubblico, si terrà una tavola rotonda coordinata dall’arch. Chiara Lanzoni, vice sindaco e assessore all’ambiente del Comune di Guastalla e presidente dell’Osservatorio locale del Paesaggio dell’Unione Bassa Reggiana, sul tema “Amministrare i nostri paesaggi”, argomento centrare del percorso formativo perché parla agli amministratori e con gli amministratori assieme a figure di alto profilo (vedi più sotto il programma della giornata). A seguire ci sarà la restituzione dei risultati dei laboratori svolti a gennaio e febbraio.

«Con queste giornate abbiamo pensato di promuovere attività di formazione e informazione proprio sui temi che gli amministratori locali affrontano quotidianamente nelle scelte riguardanti la gestione dei loro territori. Ogni scelta ha infatti una ricaduta sul paesaggio ed è quindi fondamentale un’adeguata conoscenza della materia e degli strumenti per agire nel modo più giusto» ha detto Chiara Lanzoni.

PROGRAMMA VENERDÌ 14 MARZO 2025

Giornata Nazionale del Paesaggio

Ore 9.30 – 13.30

TAVOLA ROTONDA – “AMMINISTRARE I NOSTRI PAESAGGI”

Laura Punzo, Referente per l’Osservatorio per la qualità del paesaggio, Regione Emilia-Romagna

Ilaria Di Cocco, Responsabile Ufficio Paesaggio, Cartografia e Webgis, Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna

Carlotta Bonvicini, Assessora a Politiche per il Clima e Mobilità sostenibile, Comune di Reggio Emilia

Fausto Giovanelli, Presidente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-‘Emiliano e della Riserva MAB Appennino Tosco-Emiliano

Cristina Mazzoni, Assessora all’Urbanistica e Rigenerazione Urbana, Comune di Cesena, Coordinatrice tematica politica al Governo del territorio di ANCI Emilia-Romagna

Modera:

Chiara Lanzoni, Presidente Osservatorio locale del Paesaggio dell’Unione Bassa Reggiana, Vicesindaca e Assessora Ambiente e Paesaggio, Comune di Guastalla (RE)

Con la presenza da remoto di Carmine Piscopo, già Vicesindaco e Assessore alle Politiche urbane, all’Urbanistica e ai Beni comuni, Comune di Napoli

A seguire:

Restituzione dei workshop e presentazione degli elaborati a cura dei partecipanti.

Per festeggiare la Giornata nazionale del Paesaggio verranno distribuiti gratuitamente durante il corso giovani alberi e arbusti di specie autoctone adattate al clima locale, messi a disposizione dalla Regione Emilia – Romagna nell’ambito della campagna ‘Mettiamo radici per il futuro’. Per l’occasione uno di questi alberi sarà piantato all’interno del parco ‘ai Campirossi’ di Casa Cervi, coinvolgendo le scuole in visita al Museo Cervi.

EVENTO APERTO AL PUBBLICO

Per informazioni: https://www.istitutocervi.it/seminare-paesaggi.

biblioteca-archivio@emiliosereni.it tel. 0522 678356