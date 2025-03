Ospitare a casa propria uno dei registi finalisti, avendo così l’opportunità di favorire una contaminazione culturale mai come oggi necessaria. Con il ritorno di Ennesimo Film Festival, che quest’anno, giunto alla sua decima edizione, si terrà dal 27 aprile al 4 maggio e farà, come da tradizione, casa base a Fiorano Modenese, torna anche il progetto Ennesimo Ospite: le famiglie del Distretto Ceramico avranno l’opportunità di accogliere, coerentemente con le proprie esigenze, i registi finalisti, rendendo il Festival un’esperienza ancora più inclusiva e partecipativa.

Grazie a questa iniziativa, il rapporto tra ospiti e comunità si arricchisce di nuove connessioni e prospettive, offrendo ai filmmaker un contesto accogliente e autentico in cui condividere il proprio percorso artistico. L’incontro tra pubblico e autori diventa così più diretto e significativo, permettendo una conoscenza più profonda delle storie e dei protagonisti dei film in concorso. Oltre a valorizzare il territorio e il senso di comunità, il progetto contribuisce a rafforzare una rete cinematografica sempre più viva e dinamica, in cui il cinema diventa strumento di condivisione e arricchimento reciproco. Le candidature sono aperte, con le domande che vanno presentate sull’apposita sezione sul sito di Ennesimo Film Festival.

«Aprire la propria casa a un regista – chiosa Federica Ferro, presidente di Tilt, associazione che organizza il Festival – significa aprire una finestra su mondi diversi, su prospettive nuove e su modi inediti di raccontare la realtà. In un periodo storico in cui le distanze sembrano aumentare, creare occasioni di incontro autentico diventa fondamentale. Il cinema non è solo una forma d’arte, ma anche un linguaggio universale che unisce le persone e le comunità. Questo progetto, che riproponiamo con convinzione dopo il grande successo degli scorsi anni, rappresenta un’opportunità preziosa per abbattere le barriere e riscoprire il valore della condivisione».