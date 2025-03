L’ADGI, Associazione Donne Giuriste Italiane, di Reggio Emilia annuncia un importante evento culturale e sociale con la presentazione della terza edizione della mostra “Donne e motori? Gioie e basta”, un progetto fotografico promosso dal Museo Fratelli Cozzi. L’iniziativa, che si propone di contrastare la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere attraverso un approccio innovativo e propositivo, si configura come un valido strumento per superare una cultura discriminatoria e promuovere una comunicazione etica e rispettosa.

In questa edizione, 40 donne, selezionate per il loro impegno nei settori professionale, sociale, sportivo, politico e culturale, vengono raffigurate a bordo delle storiche Alfa Romeo della collezione del Museo. La mostra si fa portavoce del concetto di “sorellanza”, sfidando il pregiudizio secondo cui le donne non saprebbero collaborare in sinergia senza generare rivalità o dissapori.

L’evento si terrà il prossimo 15 marzo, a partire dalle ore 10.30, presso il Family Banker Office di Banca Mediolanum, in Galleria Cavour 3, Reggio Emilia. La Presidente dell’ADGI Reggio Emilia, Avv. Carmen Pisanello, introdurrà e modererà l’evento, che vedrà la partecipazione di relatori di rilievo:

Rita Paparella – Ingegnere Nucleare, Giornalista ed Event & Communication Manager del progetto “Donne e motori? Gioie e basta”. Presenterà il progetto e affronterà il tema dei pregiudizi di genere nel campo della scienza e in settori tradizionalmente appannaggio degli uomini.

