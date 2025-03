I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un 23enne ghanese, senza fissa dimora e disoccupato, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga dei Carabinieri in Piazza XX Settembre, una zona ad alta concentrazione di compravendite di droga, come segnalato dai cittadini ai militari della caserma di via Galliera.

All’arrivo dei Carabinieri il 23enne è stato visto sotto la pensilina dell’autobus mentre cedeva qualcosa di sospetto a un altro giovane, poi identificato in un 26enne egiziano. Ulteriori approfondimenti sul conto dei due giovani, hanno consentito di rilevare che il 26enne si era avvicinato al 23enne per acquistare una dose di una sostanza stupefacente del tipo hashish.

Sottoposto a una perquisizione personale, il giovane ghanese è stato trovato in possesso di alcune banconote e 4,7 grammi di una sostanza stupefacente del tipo hashish. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri che hanno proceduto all’arresto del 23enne e alla notifica dell’ordinanza della Prefettura di Bologna dell’ottobre scorso, trattandosi di un’area cittadina tra quelle descritte nel provvedimento, finalizzato all’adozione di opportune misure tese a restituire le zone in questione, tra cui appunto Piazza XX Settembre, all’ordinaria fruizione da parte della cittadinanza.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e il giovane ghanese è stato rimesso in libertà.