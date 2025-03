Novità per il Notariato Reggiano: c’è un nuovo presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di Reggio Emilia. Si tratta del notaio Antonio Caranci, che prende le consegne da Maura Manghi la quale, pur restando in qualità di consigliere, ha scelto di non ricandidarsi, dopo aver ricoperto il ruolo di presidente dal 2012, e in Consiglio dal 1997.

Notaio dal 1996, Caranci, che assume così la guida dei 41 notai del Distretto di Reggio Emilia, siede in Consiglio Notarile dal 2000, medesima sede in cui, dal 2006, ricopriva la carica di segretario, ora assunta da Gian Marco Bertacchini.

Nel corso dell’ultima assemblea sono stati inoltre riconfermati i consiglieri in scadenza Cecilia Casasole, Teresa Di Girolamo Giulia d’Avolio, quest’ultima in qualità di tesoriere.

Il resto del Consiglio Notarile è composto anche da Giuseppe Apreda, Filippo Arleoni e Giuseppe Caprino.

“Nell’accingermi a ricoprire questo ruolo – commenta il neo presidente Caranci – ringrazio i miei colleghi per la fiducia accordata, ma il più grande ringraziamento non posso che rivolgerlo a Maura Manghi, che per molti anni ha avuto l’onere di guidare il Notariato reggiano con senso di responsabilità e impegno.

Come presidente, opererò al meglio delle mie capacità per consolidare ulteriormente il dialogo, già proficuo, tra il Notariato e gli altri organi istituzionali del territorio e, parallelamente, con i cittadini. Non va infatti dimenticato come i notai svolgano un ruolo di affiancamento e consiglio in tanti aspetti importantissimi della vita, sia personale che sociale ed economica: dall’acquisto dell’abitazione alla scelta di come disporre delle proprie sostanze, fino alla creazione di società, alla gestione del passaggio generazionale in azienda, all’istituzione di nuove associazioni di volontariato. Il tutto tenendo fede al dovere di terzietà e conciliazione degli interessi delle parti che lo Stato ha affidato loro, anche in virtù della significativa funzione di prevenzione di gran parte dei potenziali contenziosi che il controllo preventivo di legalità del notaio assicura.

Controllo, questo, che passa anche dal dovere di segnalazione di operazioni sospette all’autorità competente della Banca d’Italia, che vede i notai italiani effettuare la quasi totalità delle stesse, pari al 96,3% sul totale di tutte quelle effettuate dai professionisti nel loro complesso, così come attestato anche dall’ultimo, recentissimo rapporto dell’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, che testimonia come, tra i capoluoghi della regione, per il numero di dette segnalazioni in testa vi sia, subito dopo Bologna, Reggio Emilia. Un dato nazionale, quello delle segnalazioni da parte dei notai, in aumento del 29% nel 2024 rispetto all’anno precedente, che testimonia come il Notariato mantenga alta la vigilanza su un tema così delicato”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarilereggioemilia.it e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.