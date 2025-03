In occasione della tradizionale Fiera di San Giuseppe, che si terrà a Scandiano dal 15 al 24 marzo 2025, il Comune informa la cittadinanza sulle disposizioni relative ai parcheggi e alle aree interdette alla sosta, con l’obiettivo di garantire il corretto svolgimento dell’evento e la sicurezza di residenti e visitatori.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, alcune aree saranno interdette alla sosta nei giorni della Fiera e durante i lunedì 17 e 24 , quando il tradizionale mercato sarà spostato, per esigenze organizzative, in un’area dentro al centro storico.

In particolare, non sarà possibile parcheggiare in Piazza XXV Aprile, Piazza Spallanzani, Via Magati, Via Tognoli, Piazza Boiardo, Via Martiri della Libertà, in un tratto di Via Mazzini, compreso tra l’intersezione con Via Magati e quella con Via Cesari, e in un tratto di Via Vallisneri, tra Piazza Spallanzani e Via Martiri della Libertà. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata nelle zone interessate dalle restrizioni.

DOVE TROVARE PARCHEGGIO

Per agevolare la sosta durante la Fiera, sono stati predisposti diversi parcheggi a disposizione dei cittadini e dei visitatori. Tra questi vi sono il parcheggio Conad di Via Mazzini, le aree di sosta della Biblioteca comunale, accessibili sia da Via Roma sia da Via Vittorio Veneto, e il parcheggio di Via Cesari, che sarà disponibile solo nelle giornate del 19 e del 23 marzo. Ulteriori parcheggi si trovano presso il Polo MADE in Via Roma, la scuola “L. Bassi / M.M. Boiardo”, la zona sportiva di Via Togliatti, il Polo scolastico “Gobetti”, il parcheggio del T Bar, il Centro Futura, l’area Coop e il parcheggio dell’Eurospin. Inoltre, anche la scuola “San Francesco” con la sede Scout e il parcheggio del Condominio Leoncavallo, all’angolo tra Via Mazzini e la SP 467, saranno fruibili per la sosta. Piazza Spallanzani e Piazzetta Laura Bassi saranno disponibili al parcheggio solo in occasione dei mercati del 17 e del 24.

Per facilitare l’orientamento dei visitatori, il Comune ha predisposto due cartine esplicative che indicano chiaramente le aree di parcheggio e le zone interdette alla sosta. Queste saranno disponibili online sui canali ufficiali del Comune.

Si raccomanda ai cittadini di pianificare in anticipo gli spostamenti e di usufruire, quando possibile, dei mezzi pubblici o della mobilità sostenibile, così da ridurre il traffico nel centro storico durante le giornate della Fiera.

Ringraziamo tutti per la collaborazione e auguriamo a cittadini e visitatori una piacevole partecipazione alla Fiera di San Giuseppe.