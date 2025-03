Al via l’edizione 2025 del bando nazionale per lo sviluppo di videogiochi di Bologna Game Farm, l’acceleratore pubblico per il settore videoludico ideato e coordinato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, realizzato quest’anno nell’ambito del progetto nazionale Casa delle Tecnologie emergenti (CTE) del MIMIT, grazie alle risorse messe a disposizione dei beneficiari dalla Città metropolitana di Bologna.

Il nuovo bando prevede rimborsi spese a fondo perduto per un massimo di 25.000 euro ciascuno per lo sviluppo di videogiochi (orientati sia al mercato B2B che B2C) finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, sia materiale che immateriale, per un budget complessivo di circa centocinquantamila euro, e selezionerà un numero massimo di 6 beneficiari tra imprese e liberi professionisti attivi nel campo dei videogiochi su tutto il territorio nazionale.

“Il connubio tra Bologna Game Farm e la CTE del Comune di Bologna si rinnova dopo l’esperienza positiva del 2024, aprendosi a importanti collaborazioni con le altre Case nazionali di Pesaro e Matera – dichiara Rosa Grimaldi, delegata alle Industrie Culturali e Creative per Bologna e Città metropolitana – Bologna si conferma territorio capofila a livello nazionale sui temi del gaming, e il focus sul patrimonio culturale costituisce una novità molto promettente anche nell’ottica della valorizzazione delle peculiarità del territorio italiano”.

Oltre al contributo verrà fornito, come per le precedenti edizioni, un percorso di supporto e tutoraggio costruito in collaborazione con IIDEA , l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia. La sede dell’acceleratore di BGF sarà sempre il suggestivo spazio delle Serre di ART-ER ai Giardini Margherita di Bologna, dedicato a startup innovative e hub dell’ecosistema regionale a supporto della creazione d’impresa.

L’edizione 2025 incrementerà il supporto ai progetti selezionati attraverso specifiche iniziative da parte delle tre Case Tecnologiche Emergenti, con focus su videogiochi orientati sia al mercato B2B che B2C, ma finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il medium videoludico infatti, grazie alle forti caratteristiche di coinvolgimento e interazione con il giocatore, rappresenta un veicolo efficace per la divulgazione ad un ampio pubblico del patrimonio culturale attraverso la condivisione di contenuti specifici come ad esempio opere letterarie, musicali, cinematografiche, artistiche e performative. Il bando BGF@CTE COBO 2025 è un progetto pilota su scala nazionale nato dall’esperienza delle precedenti quattro edizioni di Bologna Game Farm che prevede il raggruppamento di diverse Case delle Tecnologiche Emergenti – nello specifico, appunto, le CTE di Bologna, Matera e Pesaro – per supportare la nascita di una nuova imprenditorialità a forte impatto innovativo con il sostegno del MIMIT.

In particolare, per l’edizione 2025 CTE Matera, attraverso il Comune di Matera, garantirà la visibilità e il sostegno alle imprese e ai liberi professioni selezionati, supportando IIDEA in una tappa del percorso di accelerazione presso la CTE Matera e fornirà i rilievi di siti di rilevanza architettonica effettuati con droni e laser scan (chiese rupestri e siti monumentali) quale oggetto scenografico per lo sviluppo di demo giocabili. CTE Square Pesaro, iniziativa del partner Comune di Pesaro, garantirà ai beneficiari la possibilità di partecipare al Festival dei giochi applicati all’innovazione sociale e alla promozione culturale organizzato dal Comune, offrendo l’opportunità di presentare i propri videogiochi nell’ambito del festival, in allineamento con il percorso Bologna Game Farm.

Bologna Game Farm è il progetto per lo sviluppo di prototipi di videogiochi e piani per lo sviluppo e commercializzazione del prodotto promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna. Bologna Game Farm è coordinato dal Comune di Bologna e realizzato con ART-ER nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncredBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA – Italian Interactive & Digital Entertainment Association. Gli obiettivi di Bologna Game sono la crescita di nuove professionalità e lo sviluppo di prodotti videoludici in Emilia-Romagna e nel contesto nazionale, nonché la conferma della rilevanza di questo settore come fattore culturale ed elemento di crescita economica del sistema produttivo regionale e nazionale. Bologna Game Farm@CTE COBO 2025 promuove la relazione tra il comparto videogiochi, gli altri settori produttivi del territorio nazionale e gli attori dell’ecosistema dell’innovazione.

La domanda dovrà essere completata in ogni sua parte ed inviata entro e non oltre la data del 14/04/2025.

Per accedere al bando consultare i siti: www.bolognagamefarm.com e www.ctecobo.it

Per informazioni scrivere a

info@bolognagamefarm.com

bandictecobo@cittameotropolitana.bo.it