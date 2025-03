Nella giornata del 13 marzo 2025, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, guidata dal Capitano Michele Ognissanti, hanno eseguito diversi servizi coordinati di controllo del territorio per la prevenzione di furti e sicurezza nei centri abitati e parchi.

In Formigine i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo 37enne di origine marocchine, che incurante del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, si era recato a casa dell’ex coniuge, in violazione delle prescrizioni. La parte offesa ha allertato il 112 ed i militari prontamente intervenuti traevano l’uomo in arresto.

A Sassuolo personale della Stazione Carabinieri ha tratto in arresto nella flagranza di reato un uomo di anni 26, nativo del luogo, che alla guida della propria autovettura nel corso di un controllo alla circolazione avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di circa 26 grammi di ketamina. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In un successivo controllo operato nei confronti un uomo 24enne, lo stesso è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e pertanto è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena.

Nella mattinata di ieri, entrambi gli arrestati sono stati condotti davanti al Giudice del Tribunale di Modena, il quale dopo la convalida dell’arresto, ha disposto per il primo l’obbligo di dimora in un Comune della provincia di Arezzo, mentre per il secondo l’obbligo di firma giornaliero alla Polizia Giudiziaria.

A Vignola, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di due giovani, che a piedi si aggiravano con fare sospetto per le vie del centro, i quali, entrambi, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish per uso personale. Per tale motivo sono stati segnalati alla Prefettura di Modena.