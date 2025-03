Un uomo di 71 anni è deceduto all’ospedale di Baggiovara dopo che, ieri intorno alle 19:00 in via Primo Maggio a Soliera, è rimasto convolto in un incidente stradale tra due autovetture. L’anziano, era alla guida della sua automobile quando, per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia locale Terre d’Argine intervenuta per i rilievi, è venuto a collisione con un’altra auto sulla quale viaggiavano due giovani di 22 e 19 anni. Mentre i due ragazzi sono stati accompagnati al Sant’Agostino solo per accertamenti, il 71enne, apparso subito in gravi condizioni, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.