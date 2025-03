Nei giorni scorsi in varie zone del territorio del Comune di Casalgrande si sono verificati casi di abbandono di rifiuti a lato o fuori dai cassonetti e, per tanto, totalmente irregolari. Ultimi in ordine di tempo di una lunga serie. Comportamenti che sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza poste nei pressi delle varie ‘stazioni’ ecologiche dislocate sul territorio. I frame sono stati consegnati alla Polizia locale che provvederà a individuare i responsabili e far scattare le sanzioni previste.

“Al di là degli aspetti puramente sanzionatori, ciò che mi preme maggiormente in questa circostanza è inviare una volta di più un appello a tutti i miei concittadini: che è quello di essere collaborativi e di aiutarci in modo concreto alla cura del nostra Casalgrande e dell’ambiente in generale – è l’auspicio espresso dal Sindaco Giuseppe Daviddi -. L’impegno dell’Amministrazione comunale nel contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti è massimale e in questo senso desidero ringraziare la Polizia locale, i volontari del Gev e tutti i tecnici del comune presenti sul territorio che senza sosta si impegno per la cura. Ma senza l’aiuto dei cittadini, la nostra azione è pressoché inutile”.

“Ci tengo a ribadire anche che stiamo approntando l’installazione di nuovi apparecchi di video sorveglianza e aumenteremo i controlli per quanto ci è possibile – aggiunge il Primo Cittadino -. Per altro, ricordo che è assolutamente vietato venire a Casalgrande, da altri comuni, e depositare i rifiuti prodotti e per quanto riguarda quelli ingombranti o pesanti, Iren procede al recupero direttamente a domicilio ed è sempre a disposizione il Centro di Raccolta al Villaggio Macina. Dobbiamo abituarci tutti ad osservare le elementari norme di civile convivenza e, più in generale, quelle stabilite dalla legge”.

E’ importante ribadire che secondo il Regolamento ATERSIR attualmente in vigore, le sanzioni previste per i residenti nel Comune di Casalgrande che abbandonano i rifiuti, vanno da un minimo di 150 euro a un massimo di 600 euro; per i residenti fuori Comune che si presentano a Casalgrande per conferire i rifiuti le sanzioni vanno da un minimo di 83 euro a un massimo di 500 euro; e, infine, per i residenti fuori Comune che si presentano a Casalgrande e abbandonano i rifiuti fuori dagli appositi cassonetti, le sanzioni previste vanno da un minimo di 233 euro a un massimo di 1.100 euro.

Ricordiamo inoltre che per quanto riguarda i rifiuti ingombranti domestici è possibile richiedere a Iren il servizio di raccolta su prenotazione.

Mentre per il conferimento diretto, il Centro Raccolta Rifiuti di via Macina è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17 (dal 1 giugno al 30 settembre dalle 8 alle 18) in orario continuato con la presenza di operatori sul luogo per aiutare nello scarico degli stessi e nel corretto conferimento degli stessi.