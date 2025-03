Nella giornata di oggi è stato sottoscritto un verbale di incontro con il Comune di Bologna nell’ambito del confronto sulla manovra tariffaria TPER.

Le Organizzazioni Sindacali hanno convenuto con il Comune di Bologna l’attivazione di un sistema semestrale di confronto con l’Amministrazione su miglioramento ed estensione del servizio e di verifica e monitoraggio delle misure condivise.

Hanno quindi concordato l’introduzione di tre fasce di agevolazioni sulla base dell’ISEE sugli abbonamenti annuali, a decorrere dal 1 maggio 2025:

280 euro per la fascia ISEE sotto i 35.000

250 euro per la fascia ISEE sotto i 25.000

230 euro per la fascia ISEE sotto i 20.000

l’introduzione della possibilità, anche per le piccole imprese fino a 100 addetti, di utilizzare lo strumento degli accordi di “mobility management” con le relative agevolazioni (sconto di almeno il 30% sugli abbonamenti annuali);

l’introduzione di un servizio h24 per e dall’Aeroporto Marconi, che sarà ricompreso nella tariffa urbana ordinaria;

la destinazione di citypass gratuiti per le famiglie coinvolte nel progetto “Care Giver” e

l’avvio di un confronto per l’integrazione tariffaria ferro-gomma e tra la rete extra-urbana e la rete urbana e per la declinazione delle agevolazioni in ambito metropolitano.

“CGIL CISL UIL – dichiarano i sindacati in una nota – pur ribadendo i giudizi di metodo e merito già espressi a suo tempo sulla manovra, esprimono soddisfazione per avere introdotto un importante sistema di agevolazioni, sulla base dell’ISEE, in grado di dare risposta a tutte le fasce di fragilità della nostra città.

Allo stesso tempo riteniamo di assoluta importanza aver impegnato l’Amministrazione, in continuità con le intese sottoscritte nel corso del 2024, ad un confronto con le Organizzazioni Sindacali sui tanti aspetti del servizio di trasporto pubblico locale che ci vedranno impegnati nei prossimo mesi”.

“La manovra è stata fatta per sostenere il trasporto pubblico e l’accesso al servizio da parte del più ampio numero possibile di cittadine e cittadini – commenta il sindaco Matteo Lepore -. Grazie alle risorse che dobbiamo incassare dalla manovra della sosta e dell’autobus sarà possibile introdurre nuove agevolazioni e investire sul miglioramento del servizio. Di questo parla l’intesa siglata con i sindacati oggi, che è dedicata a rendere più equo il sistema tariffario degli abbonamenti, aiutando quella fascia di popolazione che utilizza il mezzo ogni giorno e che per motivi di reddito fa più fatica. Questa nuova rimodulazione con l’ISEE permette di porre maggiore attenzione soprattutto a quelle fasce sociali che sono più in difficoltà e anche chi, attraverso i criteri dell’ISEE solitamente era più penalizzato. Grazie alle risorse della manovra saremo in grado anche di introdurre il nuovo servizio autobus, che è molto richiesto, da e per l’aeroporto con le caratteristiche h24 e con tariffa urbana.

Nell’intesa abbiamo deciso di aggiornare questo tavolo di lavoro ogni sei mesi, per monitorare l’andamento delle azioni definite ed eventualmente assumere ulteriori decisioni. Tra gli obiettivi di questo tavolo c’è quello di coinvolgere anche il Patto per il lavoro dedicato al trasporto pubblico, con le associazioni di categoria e le imprese, ed è in quella sede che vogliamo aumentare il numero di abbonamenti. L’obiettivo comune è quello di aumentare gli abbonamenti aziendali, che sono la via maestra per aiutare chi lavora ad usare il trasporto pubblico ogni giorno.

Infine, a seguito anche dal confronto con il Consiglio comunale, abbiamo deciso di introdurre, a lato di questo accordo con le organizzazioni sindacali, l’ECO Ticket di 10 mesi, che è una misura incentivante per chi vuole usare il trasporto pubblico e magari sostituirlo all’automobile”.