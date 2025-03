Va in scena giovedì 20 alle 20, sabato 22 alle 18 e domenica 23 marzo 2025 alle 15.30 per la stagione lirica del Teatro Comunale di Modena il dittico più amato del repertorio verista, formato da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo.

Le opere si vedranno in uno spettacolo creato in coproduzione fra Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza, Teatro Galli di Rimini e in un nuovo allestimento costruito a Modena e in coproduzione con il Teatro dell’Opera di Sofia. Il prestigioso cast delle due opere sarà formato, per Cavalleria rusticana dalla Santuzza di Teresa Romano (20 e 23 marzo) e Valentina Boi (22 marzo), dal Turiddu di Angelo Villari (20 e 23 marzo) e Amadi Lagha (22 marzo), dalla Lucia di Eleonora Filipponi, dall’Alfio di Fabian Veloz (20 e 23 marzo) ed Ernesto Petti (22 marzo) e dalla Lola di Francesca Cucuzza. Pagliacci vedrà in scena la Nedda di Daniela Schillaci (20 e 23 marzo) e Marina Shakhdinarova (22 marzo), il Canio di Angelo Villari (20 e 23 marzo) e di Amadi Lagha (22 marzo), il Tonio di Fabian Veloz (20 e 23 marzo) ed Ernesto Petti (22 marzo), il Beppe di Giuseppe Infantino e il Silvio di Hae Kang. La direzione musicale dello spettacolo è affidata ad Aldo Sisillo alla guida dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, del Coro Lirico di Modena preparato da Corrado Casati e dalle Voci bianche del Teatro Comunale di Modena preparate da Paolo Gattolin. Firma la regia Plamen Kartaloff, con scene di Giacomo Andrico, costumi di Nella Emil Dimitrova-Stoyanova e luci di Stefano Mazzanti.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.