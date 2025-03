Nell’ambito del ciclo di eventi BO.CONNECT: carriere e innovazione nell’area metropolitana arriva un evento imperdibile per laureandi/e, neolaureati/e e giovani professionisti/e che vogliono orientarsi meglio tra le innovazioni e conoscere le competenze richieste sul territorio bolognese.

Un’occasione unica per entrare in contatto con realtà eccellenti come Bonfiglioli, Centro Ricerche ENEA Brasimone, Coop Alleanza 3.0, Marchesini Group e Nier Ingegneria. E ascoltare le testimonianze di Alumni dell’Università di Bologna che hanno deciso di lavorare per imprese dell’area metropolitana di Bologna come Coloplast, SACMI e Conserve Italia.

I partecipanti potranno interagire direttamente con le imprese ponendo ai referenti domande e approfondendo tematiche specifiche. Inoltre, il momento di networking finale consentirà di creare connessioni con professionisti, aziende e centri di ricerca bolognesi. Un primo passo verso una carriera innovativa a Bologna.

L’appuntamento è per giovedì 20 marzo 2025, dalle 17 alle 19.30 presso la Sala Seminari, DAMSLab (Piazzetta P.P. Pasolini 5B, Bologna).

Per iscriversi all’evento compilare il form al seguente link: https://questionari.cittametropolitana.bo.it/index.php/153741

L’iniziativa è organizzata da Città metropolitana e Comune di Bologna, attraverso Bologna Innovation Square – Bologna for Talent, con Università di Bologna e l’Associazione Almae Matris Alumni.

L’incontro chiude un ciclo di tre eventi che hanno permesso a laureandi/e, neolaureati/e e giovani professionisti/e, provenienti sia dall’Università di Bologna che da altri atenei, di scoprire le innovazioni nel territorio di Bologna e dell’area metropolitana, i progetti più all’avanguardia, i progressi nell’uso dei big data e dell’AI, le transizioni in corso e le competenze richieste dalle imprese del territorio. Con più di 200 iscritti.

L’evento in presenza si aggiunge così a due precedenti incontri online, svolti il 27 febbraio e il 6 marzo, e dedicati rispettivamente alla meccatronica e ai Big Data. In queste occasioni, sono intervenuti esperti di Coesia, IEMA/Costal, Stanzani Tech, Cineca, Illumia e Open Group.

Il ciclo di eventi rientra tra le attività del progetto Bologna for Talent 2024-2025, ammesso a finanziamento nel quadro della legge regionale n.2/2023 per l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna. Il progetto Bologna for Talent 2024-2025 prevede infatti lo sviluppo di azioni per favorire l’attrazione e la retention di talenti, nazionali e internazionali, a elevata specializzazione di conoscenze e competenze, nell’area metropolitana di Bologna.