Un importante riconoscimento per il Museo Civico di Castelfranco Emilia: il “Simonini” ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento nel Sistema museale regionale. Questo traguardo attesta l’elevato livello qualitativo dei servizi offerti e la costante attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. Il museo ha lavorato in stretta collaborazione con la Regione Emilia-Romagna – Settore Patrimonio Culturale, le Università di Modena e Bologna e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; tutto ciò con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la fruizione e la conservazione delle collezioni.

Non solo. L’accreditamento è un risultato che premia l’impegno del Museo, testimoniato anche dai dati sulla partecipazione: il numero di alunni coinvolti nei percorsi didattici è passato da 643 nel 2023 a 950 nel 2024, segno di un crescente interesse delle scuole per le attività educative proposte. Questo riconoscimento non solo certifica la qualità del lavoro svolto, ma apre nuove opportunità di finanziamento, formazione e collaborazione con altre realtà museali a livello nazionale.

«Il mantenimento degli standard qualitativi necessari per il rinnovo dell’accreditamento è un obiettivo di grande valore – dichiara l’assessore alla Cultura, Silvia Cantoni –. Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro attento e appassionato da parte della direzione del Museo e di tutti i dipendenti che ci lavorano, e rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la visibilità e l’attrattività culturale del nostro territorio. Continueremo con forza ad investire nella cultura, perché a Castelfranco Emilia crediamo sia una imprescindibile forma di crescita per i più piccoli e per gli adulti».