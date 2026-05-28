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Nei giorni scorsi, durante un servizio di perlustrazione e prevenzione contro i furti, gli agenti della Polizia Locale di Castelfranco Emilia hanno recuperato una Renault Clio risultata rubata, sulla quale erano state applicate targhe provenienti da un altro veicolo oggetto di appropriazione indebita.

Tutto è iniziato nel parcheggio di un supermercato di Castelfranco Emilia, dove la pattuglia, durante il consueto passaggio nell’area commerciale, ha deciso di approfondire il controllo su una Renault in sosta che destava sospetto. Il veicolo era aperto, privo di chiavi e con i cavi di accensione staccati e ricollegati tra loro: un segnale inequivocabile. Gli agenti hanno quindi verificato le targhe, accertando che non appartenevano a quella Renault: un controllo sul telaio ha confermato il furto del mezzo. L’auto è stata rimossa tramite carro attrezzi e depositata presso un’officina autorizzata.

Con ogni probabilità il veicolo veniva utilizzato per commettere furti, tanto è vero che gli occupanti si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il proprietario della Renault Clio, contattato successivamente, era convinto che la sua auto si trovasse ancora al sicuro in un parcheggio: ignorava completamente di esserne stato derubato. Le targhe apposte sul veicolo hanno rivelato un secondo filone investigativo: dopo alcuni giorni è stato rintracciato il loro legittimo titolare, che le associava a una Volkswagen nel frattempo divenuta irreperibile a seguito di un’appropriazione indebita. Un intreccio di illeciti – furto del veicolo, sottrazione delle targhe e sostituzione delle stesse – che testimonia un modus operandi organizzato.

«Questo tipo di operazioni nasce dalla qualità del lavoro quotidiano dei nostri agenti – commenta il sindaco Giovanni Gargano – che hanno dimostrato di essere preparati, con un occhio allenato e una pattuglia che ha scelto di approfondire. È così che funziona il controllo del territorio quando è fatto bene. Siamo orgogliosi della Polizia Locale di Castelfranco Emilia e del lavoro che svolge ogni giorno per tenere la nostra comunità più sicura».

«Operazioni come questa dimostrano che la prevenzione funziona quando è fatta con metodo e attenzione. In questo caso un controllo apparentemente ordinario ha portato al recupero di un veicolo rubato, alla scoperta di targhe provenienti da un’appropriazione indebita e alla ricostruzione di un meccanismo illecito più articolato. È il risultato di una formazione costante e di una presenza sul territorio fondamentale», aggiunge il Comandante della Polizia Locale di Castelfranco Emilia, Cesare Augusto Dinapoli.