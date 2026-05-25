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Si terrà mercoledì 27 maggio alle ore 20.30, nella Sala Degli Esposti della Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia, l’incontro “Il coraggio della legalità – Contro le mafie, dalla parte dello Stato”. Ospite della serata è Catello Maresca, Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Consigliere comunale a Napoli e magistrato tra i più impegnati nel contrasto ai clan camorristici: nel corso della sua carriera ha coordinato indagini di rilievo nazionale che hanno contribuito, tra gli altri risultati, alla cattura di Michele Zagaria, uno dei latitanti più pericolosi del clan dei Casalesi.

Durante la serata Maresca presenterà il suo libro “Il genio di Giovanni Falcone. Prima il Dovere”, in cui ripercorre l’eredità morale e professionale del giudice ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Pierluigi Senatore. L’ingresso è libero.

«Continuiamo a costruire una comunità che sa da che parte stare – commenta il sindaco Giovanni Gargano – e in questo senso invitare Catello Maresca a Castelfranco Emilia, a pochi giorni dall’anniversario della strage di Capaci, non è un caso. Falcone ci ha insegnato che il coraggio non è l’assenza di paura, ma la scelta di non lasciare che la paura decida per te. È un insegnamento che vogliamo tenere vivo, soprattutto per i più giovani. Vi aspettiamo mercoledì sera».