Nella giornata di ieri, 18 marzo, si è tenuto un corteo non preavvisato promosso dai Giovani Palestinesi Bologna a cui hanno partecipato circa 400 persone. In particolare, i manifestanti, dopo essersi radunati in piazza Maggiore, alle 20:40, dopo alcuni interventi contro la guerra in Palestina, hanno dato avvio al corteo che ha impegnato le vie di Bologna per alcuni chilometri, passando attraverso via Rizzoli, Strada Maggiore, i Viali fino a Porta San Donato, via Irnerio, fino a giungere a Piazza dell’Unità.

In quel luogo, lo schieramento delle Forze di Polizia che hanno seguito tutta la manifestazione, ha impedito che il corteo proseguisse. Durante la manifestazione, sono stati bruciati due manifesti di carta rappresentanti le bandiere d’Israele e degli Stati Uniti d’America. La DIGOS trasmetterà all’Autorità Giudiziaria un’informativa inerente ai fatti di reato accertati.