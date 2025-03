Sono in corso di installazione cinque nuove fontanelle di acqua potabile in diversi punti della città. Si tratta di “Acqua in bocca”, il progetto proposto dagli studenti del Levi e che aveva ottenuto il maggior numero dei consensi nell’ambito del Bilancio partecipativo 2023, promosso dal Comune di Vignola. Una prima fontana è già stata installata presso l’area fitness di via Gandhi, a fianco del Marco Polo. Entro la metà del mese di aprile verranno installate le altre: una sulla ciclabile di via Caselline, all’altezza di via Fratelli Cervi; una nel parcheggio della stazione ferroviaria su via Nazario Sauro; un’altra presso la stazione delle corriere, in corrispondenza con l’ingresso del sottopassaggio; infine, l’ultima sarà installata nel parco di via Ungaretti.

La riqualificazione dell’area fitness di via Gandhi era invece il progetto che si era classificato al secondo posto nel gradimento dei vignolesi. Il progetto è pressochè concluso. E’ stata installata una nuova parallela inclusiva, sono stati messi a dimora otto nuovi bagolari e tre querce, è stata sistemata l’area incolta adiacente ed è stata rimossa la recinzione danneggiata, in modo che le due aree verdi sono ora diventate un’unica zona fruibile dal pubblico. Installata anche una colonnina per la manutenzione delle biciclette, a fianco proprio della ciclabile (in questo caso i fondi erano quelli regionali del “bike to work”). Entro metà aprile verranno montate anche due panchine e un cestino. Si lavorerà infine per realizzare un camminamento inclusivo per raggiungere la nuova parallela.

Si concluderà, invece, entro la fine del mese di marzo il terzo progetto classificato “Il parco delle Isole”, relativo all’area verde che si trova a Brodano, in via Nievo, che aveva come obiettivo la creazione di nuove “isole” attrezzate dedicate al gioco, allo sport e al benessere. Sono già stati installati un gioco multifunzione con arrampicata e scivolo, un’altalena e, grazie a un contributo della Regione Emilia-Romagna, anche due giochi a molla e un piccolo dondolo. Sono state abbattute le alberature ormai irrimediabilmente compromesse e sono stati messi a dimora sei bagolari, una quercia e due gelsi, con il relativo impianto di irrigazione automatico. Le panchine esistenti verranno carteggiate e riverniciate e anche la fontana presente nel parco sarà restaurata (impianto idrico compreso). Intanto è stato avviato un percorso partecipativo con il Gruppo informale “Viviamo Brodano” e le scuole della zona (Calvino, Rodari e Peter Pan) per la scelta dell’intitolazione del parco. L’inaugurazione è prevista a maggio.

“Sono ormai alle fasi conclusive i progetti vincitori del Bilancio partecipativo 2023 – commenta con soddisfazione l’assessore alla Partecipazione Enrico Panini – Com’è noto, infatti, nella realizzazione dei progetti si dà precedenza a quelli dell’annualità precedente. Ancora una volta, coloro che avevano votato avevano privilegiato i progetti legati alla vita all’area aperta e nelle aree verdi. L’Amministrazione, insieme agli uffici, si è impegnata nella loro realizzazione, consapevole che la qualità di vita di una città si misura anche grazie al grado di accessibilità e decoro degli spazi verdi destinati all’utilizzo della collettività”.