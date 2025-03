Venerdì 21 marzo alle 11, nella Sala del Consiglio a Palazzo d’Accursio, si terrà la seduta solenne congiunta dei Consigli comunale e metropolitano, dedicata alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Dopo i saluti e l’introduzione della presidente Maria Caterina Manca, sono previsti gli interventi di Giulia Sarti, delegata alla legalità democratica e lotta alle mafie per Bologna e Città metropolitana, Andrea Giagnorio, referente dell’associazione Libera Bologna e Ciro Cascone, Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di Bologna. Le conclusioni sono lasciate alla vicesindaca Emily Clancy.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Consiglio comunale: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Al termine della seduta solenne, il Consiglio comunale proseguirà con la seduta di Question Time.





Iniziative per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie



“Il vento della memoria semina giustizia” è lo slogan di quest’anno, la giornata nazionale sarà a Trapani ma, in contemporanea e nei giorni precedenti e successivi al 21 marzo, saranno decine le iniziative organizzate dai coordinamenti di Libera a Bologna, su tutto il territorio metropolitano e nella Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con i Comuni e Avviso Pubblico.

Domani a pranzo, nelle mense scolastiche del Comune verrà servito da Ribò come primo piatto “Penne Libera Terra con sugo al pesto siciliano”.

Un ciclo di incontri di Libera Terra ha coinvolto i bambini e le bambine delle scuole primarie Ercolani, De Amicis e Manzolini per parlare di legalità e comprendere il concetto di omertà, le modalità dell’operato delle associazioni malavitose e il danno che queste portano alla collettività: nel corso degli incontri in classe verranno raccontate le storie di dieci vittime innocenti della mafia. Le classi che hanno partecipato agli incontri si vedranno poi tutte insieme oggi nello spazio Filla all’interno del parco della Montagnola alla presenza dei rappresentanti di Libera Terra per legare insieme gli approfondimenti dei singoli lavori di gruppo.

Nella serata di domani, venerdì 21 marzo, le luci di Palazzo Re Enzo su Piazza Maggiore si accenderanno di giallo, arancione e fucsia, i colori di Libera.

Informazioni su tutte le iniziative a Bologna: https://www.comune.bologna.it/notizie/vittime-mafie-30-giornata-memoria-2025

Iniziative nel territorio metropolitano: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/21_marzo_2025_iniziative_territorio_metropolitano