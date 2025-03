Dopo il lunghissimo tour di ‘Trascendi e Sali’, Alessandro Bergonzoni torna in teatro con il suo nuovo spettacolo, ‘Arrivano i Dunque (avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)’, che sarà in scena al Teatro Duse di Bologna dal 25 al 30 marzo (ore 21, domenica in doppia replica anche alle ore 16). “Un’asta dei pensieri – dice l’artista – dove cerco il miglior (s)offerente per mettere all’incanto il verso delle cose: magari d’uccello o di poeta”.

Il sipario si aprirà su un luogo scenico multifunzionale dove Bergonzoni prosegue la sua ricerca artistica nei territori che in questi anni lo hanno visto partecipare attivamente in prima persona ad avvenimenti sia artistici che sociali applicando fattivamente la “congiungivite dove – ricorda – varco il fraintendere, fino all’unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, van Gogh e Bangkok, bene e Mahler, sangue fuori mano e stigmate, stigmate e astigmatici, Dalì fino Allah”.

E se in questo nuovo allestimento vogliamo trovare un’altra cifra bergonzoniana, insieme ovviamente alla scrittura comica, dovremo cercarla nella “Crealtà”, altra sua invenzione che esplicita, in un pensiero che si fa neologismo, la vera tensione morale di questo artista unico: il tentativo di ricreare una realtà che non solo non ci basta più, ma che possiamo/dobbiamo reinventare giorno per giorno alla ricerca di un futuro di pace assoluta e definitivamente più accogliente, fino alle soglie di nuove percezioni e di altri significati. Quindi “Arrivano i Dunque” perché i tempi sono colmi e come si chiede Bergonzoni “Manca poco? Tanto è inutile? Non per niente tutto chiede!”

051 231836 – biglietteria@teatroduse.it