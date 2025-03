Aperte le iscrizioni alle classi di tutte le scuole secondarie di secondo grado di Bologna per la quinta ed ultima tappa di #CAMPIONIdiVITA, un’iniziativa a carattere nazionale, promossa ormai da diversi anni dalla società RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico.

L’evento, dedicato agli studenti di tutte le scuole superiori della città interessate, avrà luogo mercoledì 26 marzo a partire dalle ore 9.00 presso il Teatro Celebrazioni di Bologna e fornirà l’opportunità agli studenti di interfacciarsi con alcuni Campionissimi dello sport mondiale olimpico e paralimpico: Andrea Lucchetta, Oney Tapia e Oxana Corso. Ospite speciale per questa tappa Adriano Panatta.

L’iniziativa, realizzata con la partnership di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia sui valori più importanti della vita umana, ovvero il rispetto delle altre persone e delle loro diversità, l’inclusione e la capacità di affrontare ogni sfida con determinazione e passione. Elementi che si coniugano perfettamente con lo sport e con la competizione paralimpica.

Una mattinata rivolta agli studenti, che saranno in un primo momento coinvolti in giochi interattivi e di improvvisazione dedicati al tema della protezione coordinati da quattro attori della Compagnia teatrale del Vigentino e, successivamente avranno l’opportunità di dialogare e vivere le esperienze e le emozioni del Campione Mondiale di Volley ANDREA LUCCHETTA, del grande Tennista Italiano Adriano Panatta, e di due grandi atleti paralimpici di livello mondiale: ONEY TAPIA, medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 nel lancio del disco F11 per non-vedenti e OXANA CORSO, velocista, argento Mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra e detentrice del record mondiale sui 400 metri di velocità.

Un’opportunità imperdibile per offrire ai ragazzi un momento educativo di grande valore che rappresenta un’importante occasione di crescita, apprendimento e condivisione per studenti e docenti.

Tutte le scuole interessate a partecipare all’evento o che desiderano maggiori informazioni possono scrivere a eventi@erreg.it o info@erreg.it oppure telefonare al + 39 351 629 4790.