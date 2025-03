Anche quest’anno, come accade da ben 27 anni, in un gesto di solidarietà che è ormai diventato una tradizione, l’Associazione Internazionale Regina Elena odv ha consegnato le uova di cioccolato che saranno distribuite agli anziani e ai bambini accolti nelle strutture comunali di Modena e dei Comuni montani e in numerose parrocchie modenesi (San Vincenzo, San Biagio, il Tempio, Gesù Redentore…). Questa mattina i rappresentanti dell’associazione hanno incontrato in piazza Grande il sindaco di Modena Massimo Mezzetti che ha espresso “gratitudine per la generosità che da così tanto tempo viene riservata al nostro territorio”.

Sono 3.300 le uova di cioccolato che per Pasqua saranno donate grazie all’iniziativa dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, che festeggia quest’anno 31 anni di attività a Modena. Alla consegna, che è stata anche l’occasione per ricordare l’intensa attività dell’associazione presente in Italia e all’estero, hanno partecipato i dirigenti emiliani Valerio Biagioni, Deanna Gabrielli e Sauro Paciotti, il delegato nazionale Paolo Salerno e la famiglia di Maria Grazia Badiali.

A Modena le uova saranno distribuite agli ospiti della casa protetta Vignolese, del Patronato Figli del popolo di via Rua Muro, corso Canalgrande e via San Paolo, dei centri per disabili di via Pisano, via Internati militari e via Campi. Oltre alle uova di cioccolato, sono stati consegnati colombe e generi alimentari.

La consegna delle uova e delle colombe per Pasqua, così come dei panettoni e dei pandori per Natale da parte dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv a Modena si ripete da 26 anni. L’associazione, che ha festeggiato 39 anni di attività, di cui 31 a Modena, opera in 56 paesi occupandosi di beneficenza e promuovendo l’educazione, la cultura, la tutela dell’ambiente e del patrimonio e la pace.

Un pensiero commosso è stato dedicato a Maria Grazia Badiali che ricevette la “Bonissima”.