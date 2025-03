Sono aperte nel comune di Albinea le iscrizioni al mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato la cui gestione è affidata al Consorzio Com.Re.

Il Mercatino ha luogo nel centro di Albinea, in piazza Cavicchioni e portici adiacenti e si svolgerà ogni venerdì sera, dalle ore 20 alle ore 24, dal giorno 6 giugno al 5 settembre 2025.

Le domande di partecipazione potranno pervenire fino al giorno 20 maggio mediante compilazione dell’apposito modulo scaricabile sul sito del Comune è andranno successivamente inviate via mail all’indirizzo protocollo@comune.albinea.re.it, allegando copia del documento d’identità.

Sono aperte anche le iscrizioni per espositori dell’agroalimentare, dell’arte e dell’ingegno e per coloro che somministrano alimenti e bevande durante la Sagra del Lambrusco e della Spergola che si svolgerà dal 13al 15 giugno 2025. Per info e iscrizioni scrivere a tipicodelparco@gmail.com e prolocoalbinea@virgilio.it. I moduli anche in questo caso sono reperibili sul sito internet de Comune.