Cispel Emilia-Romagna, associazione di servizi che riunisce le Acer emiliano-romagnole, venerdì 28 marzo, alle ore 10, organizza un convegno, a Bologna nell’Aula Magna della Regione (via Aldo Moro 30), dal titolo “Le Aziende Casa dell’Emilia-Romagna: soluzioni sostenibili per il futuro”.

L’iniziativa, aperta al pubblico (in presenza o in diretta on line), intende fare il punto sull’evoluzione delle Acer, strumenti dei Comuni per l’attuazione delle politiche per la Casa diventate vere e proprie aziende di servizi, e si rivolge ad Amministrazioni e Istituzioni pubbliche, Terzo settore, Associazioni di categoria e Sindacati.

I lavori della giornata, coordinati dalla giornalista di Radio24 Laura Bettini, saranno aperti dal coordinatore delle ACER dell’Emilia-Romagna Marco Corradi e dal presidente di Federcasa Marco Buttieri che introdurranno le ricerche elaborate da ART-ER, società consortile dell’Emilia-Romagna, e da Nomisma.

La ricognizione sullo stato del patrimonio pubblico edilizio e il cambiamento demografico delle famiglie che vi risiedono o in attesa di alloggio nelle graduatorie pubbliche, sarà presentata da Serena Maioli, responsabile dell’Unità Ecosistemi Urbani e Innovazione, nell’ambito della ricerca “Come cambia l’edilizia residenziale pubblica: caratteristiche, fragilità e nuovi bisogni”

L’analisi di Nomisma si concentra su “Il valore sociale generato dalle ACER della Regione Emilia-Romagna”. Chiara Pelizzoni, senior project manager dell’Osservatorio immobiliare Nomisma porterà all’attenzione di istituzioni e stakeholder un patrimonio aggregato ricchissimo di informazioni quantitative e qualitative la cui rielaborazione potrà fornire indicazioni chiare per la realizzazione delle Politiche per la Casa dei prossimi anni.

Lo stato dell’arte degli “Strumenti e azioni per le Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna” saranno illustrati da Giulia Angelelli, dirigente delle Politiche abitative della Regione, a cui seguirà l’intervento dell’on. Irene Tinagli, neo presidente della Commissione per le Politiche per la Casa del Parlamento Europeo, che spiegherà “Politiche e programmi dell’unione Europea per le Politiche abitative”.

L’attuale ruolo delle Aziende Case per la realizzazione delle Politiche abitative degli enti locali sarà quindi al centro del confronto tra il presidente di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) della Regione Emilia-Romagna Marco Panieri, il presidente di UPI (Unione delle Province d’Italia) della Regione Emilia-Romagna Giorgio Zanni e il presidente di Cispel Emilia-Romagna Marco Bertuzzi.

Le conclusioni, alle ore 12.30, saranno affidate all’assessore alle Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna Giovanni Paglia.