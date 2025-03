Da domani pomeriggio, venerdì 28 marzo, a domenica 30 compreso, torna a Sassuolo il Mercato Europeo FIVA: tre giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo.

Saranno interessate le seguenti vie e piazze: piazza Martiri Partigiani, piazza Garibaldi, piazza Libertà, piazzale Teggia, via San Giorgio, via Battisti, via Menotti, via Pia, via Peschiera, via Monzambano, via Goito.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, viabilità e sosta nelle aree interessate subiranno temporanee modifiche.

Divieto di transito e sosta dalle ore 14 di venerdì 28 alle ore 24 di domenica 30 marzo con deroga per addetti dislocazione strutture pertinenti all’evento, residenti e commercianti, possessori contrassegno invalidi, in: piazza Martiri Partigiani (escluse cannocchiale centrale e carreggiate perimetrali); Via San Giorgio (transito di residenti e commercianti su quest’ultima consentito fino alle ore 8, dalle ore 12.30 alle 14 e dopo le ore 19), piazza Libertà (escluse carreggiate perimetrali).

Divieto di transito e sosta dalle ore 8 alle ore 20dei giorni 28-29-30 Marzo 2025 in via Battisti (fronte negozi), salvo addetti dislocazione strutture pertinenti all’evento, con deroga per il transito dalle ore 12.00 alle ore 14.00 di autorizzati ZTL e possessori di contrassegno invalidi.

Divieto di transito e sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni 28-29 Marzo 2025 in via Menotti (tratto compreso tra P.zza Garibaldi e Via Crispi) e piazzale Teggia, con deroga per il transito dalle ore 12 alle ore 14di autorizzati ZTL e possessori di contrassegno invalidi.

Divieto di transito e sosta dalle ore 8 alle ore 20 di Sabato 29 marzo 2025 in piazza Garibaldi, con deroga per il transito dalle ore 12 alle ore 14 di autorizzati Area Pedonale e possessori contrassegno invalidi.

Modifiche alla circolazione dalle ore 15 del 28 Marzo alle ore 24 del 30 Marzo 2025, notti comprese: su via Pia da nord verso sud, svolta obbligatoria a destra su via Peschiera; su via Monzambano da ovest verso est, svolta obbligatoria a sinistra su via Pia, ad eccezione di residenti/autorizzati ZTL/commercianti “area evento”; su via Goito da est verso ovest, svolta obbligatoria a destra su via Pia, ad eccezione di residenti/autorizzati ZTL/commercianti “area evento”.