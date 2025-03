Non è vero che a San Lazzaro non c’è mai niente da fare. Dopo i manifesti che l’hanno preceduto e annunciato, da oggi è disponibile “Vivere San Lazzaro”, il nuovo periodico dell’Amministrazione comunale che raggruppa una selezione degli eventi culturali (e non solo) che si svolgono in città. Mostre, concerti, appuntamenti per i più piccoli ma anche tante iniziative pubbliche che ogni mese troveranno spazio all’interno del pieghevole in formato A3 realizzato dal Comune di San Lazzaro e che sarà disponibile nei principali luoghi di aggregazione, nei centri sociali e in alcuni esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa.

“Con l’uscita del primo numero cartaceo di ‘Vivere San Lazzaro’ sveliamo il mistero dei manifesti che negli ultimi giorni hanno suscitato interesse e curiosità – spiega l’assessore alla comunicazione Michele d’Alena – Il nostro intento era quello di abbattere lo stereotipo che a San Lazzaro non ci sia niente da fare e, al contrario, dimostrare che la città è viva e offre molte opportunità di svago, di approfondimento culturale e di momenti di confronto valorizzando anche le tante realtà civiche e culturali che fanno di San Lazzaro una città davvero speciale. Lo abbiamo fatto attraverso un nuovo modo di comunicare, volutamente provocatorio e realizzato interamente con risorse interne, che si inserisce in una precisa strategia che si va a sommare agli incontri di comunità che hanno portato la Giunta in tutte le zone di San Lazzaro, alla decisione della chiusura del profilo X della Polizia locale e il suo trasloco su Instagram, oltre che alla nascita di un nuovo canale WhatsApp del Comune in modo da costruire un rapporto sempre più diretto con i cittadini”.

“Vivere San Lazzaro”, oltre che nel formato cartaceo, sarà disponibile anche in digitale sul sito dell’Amministrazione comunale dove i cittadini potranno consultare anche tutti gli altri appuntamenti che, per motivi di spazio, non sono stati inseriti nella pubblicazione cartacea.

“Quella che ogni mese sarà contenuta all’interno di ‘Vivere San Lazzaro’ è la proposta di eventi culturali, sociali e di promozione territoriale presente ogni mese in città – aggiunge l’assessore alla cultura Juri Guidi – A nostro avviso serviva uno strumento, anche fisico, che potesse promuoverli e raggrupparli in modo che nessuno possa più pensare che a San Lazzaro non ci sia mai niente da fare”.