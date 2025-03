Prosegue il progetto #riciccami a Sassuolo con laboratori per ragazzi volti alla sensibilizzazione sul tema ambientale, migliorando il rapporto uomo-ambiente, riciclando i mozziconi di sigarette, ma soprattutto ponendo l’attenzione sull’ Educazione Ambientale. Domani, sabato 29 marzo, in via Battisti durante il Mercato Europeo, dalle 14 alle 18 si svolgeranno laboratori specifici per i ragazzi a cura dei volontari di Human Maple.