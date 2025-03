È iniziato oggi la lavoro del nuovo “Nucleo ambientale” della Polizia Locale di Sassuolo che, in collaborazione con le Gel, ha il compito di controllare gli abbandoni di rifiuti identificando i trasgressori e risalendo, in questo modo, anche a chi non ha una posizione TARI.

“Abbiamo fortemente voluto questo nuovo nucleo – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – per una questione di decoro e di rispetto, ma soprattutto di equità. Spesso, infatti, chi abbandona rifiuti per strada lo fa perché non ha una posizione Tari, non risulta nell’elenco e, quindi, non paga la tariffa a differenza della quasi totalità dei sassolesi. Grazie alla collaborazione tra Polizia Locale e Gel, invece, chi abbandona i rifiuti per strada verrà identificato e la sua posizione verrà controllata sia dall’ufficio ambiente che dall’ufficio tributi. Maggior decoro per la città e maggior equità per tutti: questo è lo scopo del servizio che abbiamo inaugurato con l’uscita di oggi”.

In base alle segnalazioni ricevute, il nuovo nucleo di Polizia Ambientale controllerà gli abbandoni cercando indicazioni utili per individuare i trasgressori che, oltre alla sanzione, saranno chiamati eventualmente a regolarizzare la loro posizione Tari.