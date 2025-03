Con l’apertura dei nuovi sportelli del territorio, Iren Luce Gas e servizi è ora presente in città in più stores per meglio soddisfare i Clienti vecchi e nuovi ed offrire ad una pluralità di cittadini i servizi relativi ad acqua, luce, gas ed ambiente in maniera diffusa. Tre sono gli stores aperti sul territorio comunale, in Vicolo Trivelli, 6; in Piazza Duca D’Aosta, 2; in Via Adua, 102. Tutti osservano ampi orari di apertura:

lo sportello di piazzale Duca d’Aosta 2 (a fianco dell’Autoscuola Baraldi) è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30;

lo sportello di via Adua 102 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30;

lo sportello di Vicolo Trivelli 6 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.*

Inoltre è a disposizione dei Clienti il NUMERO VERDE 800-969696 grazie al quale è possibile concludere telefonicamente la quasi totalità delle operazioni. Dal 31 Marzo verrà conseguentemente a cessare il vecchio sportello di Piazza della Vittoria. Per ogni informazione è possibile contattare il Numero Verde o consultare il sito internet https://www.irenlucegas.it/