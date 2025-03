Siamo a meno di due mesi dal 25 maggio, la 44° festa della città si avvicina: il 23, 24 e 25 maggio StraBologna tornerà in Piazza Maggiore con il villaggio espositivo, partner, giochi e attività.

Già in tantissimi, quasi 7000, hanno scelto di partecipare e si sono iscritti sul sito strabologna.it oppure nei numerosi punti di iscrizione distribuiti a Bologna, approfittando dell’iscrizione a quota ridotta: infatti, fino al 31 marzo, l’iscrizione è di 16€ per le taglie adulto – a partire dal 1° aprile la quota passerà a 18€ e ci si potrà iscrivere fino al weekend del 25 maggio: fino a qualche giorno prima nei Punti di Iscrizione e fino a pochi momenti prima della partenza online sul sito strabologna.it oppure in Piazza presso lo stand della StraBologna!

Le maglie ufficiali della 44° edizione della StraBologna hanno una vestibilità di tipo comfort/loose fit: per avere maggiori informazioni, è possibile consultare la guida alle taglie sul sito ufficiale, alla pagina https://strabologna.it/iscriversi/#tshirt.

Le iscrizioni prevedono la consegna del pettorale ufficiale della manifestazione, ricco di voucher offerti dai partner Coop Alleanza 3.0, BENU|Farmacia, EasyCoop, Mielizia, Amici di Casa Coop e GVM, e la t-shirt tecnica da collezione: è possibile iscrivere anche i propri amici a 4 zampe, che riceveranno un kit pieno di gadget e accessori!

Dove iscriversi

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso i seguenti punti ufficiali:

Librerie.Coop (Ambasciatori, Centro Commerciale Borgo Panigale, Centro Commerciale Leonardo -Imola-, Centro Commerciale Nova e Centro Commerciale Lame)

(Ambasciatori, Centro Commerciale Borgo Panigale, Centro Commerciale Leonardo -Imola-, Centro Commerciale Nova e Centro Commerciale Lame) Decathlon (Decathlon City, Meraville e Zola Predosa)

(Decathlon City, Meraville e Zola Predosa) BENU|Farmacia (32 farmacie in tutta Bologna e provincia)

(32 farmacie in tutta Bologna e provincia) Piscine Sogese (8 piscine tra Bologna, San Giovanni in Persiceto, Pianoro, Sasso Marconi e Zola Predosa) – apertura a partire dal 1° aprile!

(8 piscine tra Bologna, San Giovanni in Persiceto, Pianoro, Sasso Marconi e Zola Predosa) – apertura a partire dal 1° aprile! FreeRun (Centro Commerciale Via Larga)

(Centro Commerciale Via Larga) Edicola del Parco (Pianoro)

(Pianoro) Palestre Gigina Querzé e OrizzonteBenessere (rispettivamente in zona Borgo Panigale e Cirenaica)

e (rispettivamente in zona Borgo Panigale e Cirenaica) Sede UISP Bologna (zona Roveri, Via dell’Industria 20)

(zona Roveri, Via dell’Industria 20) Sito ufficiale strabologna.it

Nei punti di iscrizione è possibile effettuare esclusivamente nuove iscrizioni. Il ritiro delle iscrizioni effettuate online sul sito strabologna.it è possibile solamente presso la sede UISP in Via dell’Industria 20 (a partire dal 1° marzo), oppure direttamente in Piazza Maggiore durante la tre giorni del villaggio StraBologna (23, 24 e 25 maggio), fino al momento prima della partenza. In Piazza Maggiore, oltre al ritiro delle iscrizioni online, sarà possibile iscriversi anche direttamente in loco fino a pochi istanti prima della partenza della festa!

I punti di iscrizione sono segnalati sulla mappa presente sul sito al link https://strabologna.it/punti-iscrizione/ e possono essere individuati dai passanti grazie ai manichini vestiti con la maglia ufficiale della StraBologna 2025.

Tra i numerosi iscritti, figurano già anche diversi gruppi e teams: amici e colleghi di lavoro che si ritrovano insieme per vivere insieme Bologna da un nuovo punto di vista! Per gruppi e teams vengono stilate due classifiche e i primi 5 gruppi e i primi 5 teams (per numero di partecipanti) verranno chiamati sul palco in Piazza Maggiore, dove verranno premiati di fronte alla città! Un’occasione unica per scoprire alcune delle vie più iconiche di Bologna e condividere le bellezze felsinee in un clima di festa.

Ricordiamo le modalità per poter partecipare come gruppi: per poter essere considerato un gruppo, ai fini della classifica finale, occorre raggiungere il numero minimo di 20 partecipanti. Verranno premiati i 5 gruppi più numerosi, il gruppo con il nome più originale, il gruppo con più kids ed il gruppo con più cani! Le iscrizioni valide per la classifica terminano il 30 aprile, ma ci si potrà aggiungere al gruppo anche nei giorni a seguire.

Per quanto riguarda i teams, le modalità sono simili: il numero minimo per essere riconosciuto come team ai fini della classifica finale è di 20 partecipanti. Oltre a premiare i 5 team più numerosi, un riconoscimento speciale verrà dato al team che raggiungerà il primo posto: l’apposizione del logo sulla maglia dei volontari della StraBologna 2026!

E, parlando di volontari, ricordiamo che sono attive anche le adesioni per coloro che sono interessati a vivere il dietro le quinte dell’evento: i volontari della StraBologna! Grazie al loro prezioso contributo è possibile portare avanti durante i 3 giorni di evento le attività green, di iscrizioni/ritiri, e tanto altro!

Per coloro che fossero interessati sono disponibili maggiori informazioni sul sito strabologna.it

Intanto, prosegue l’attività nelle scuole primarie di Bologna! Già da settembre, istruttori UISP e Pontevecchio si sono recati presso le scuole aderenti al progetti per svolgere ore gratuite di attività motoria e presentare agli alunni discipline che altrimenti non potrebbero sperimentare.

StraBologna Scuole – Grand Prix Emil Banca, è il progetto organizzato in collaborazione con la Polisportiva Pontevecchio che coinvolge i bambini e la loro passione per lo sport; saranno circa 2000 gli alunni delle scuole primarie di Bologna e provincia che si metteranno alla prova in diverse attività sportive al Centro Sportivo Arcoveggio, ribattezzato StraBologna Stadium! Il ciclo di incontri ha preso il via sabato 8 marzo con un evento partecipatissimo, oltre 500 gli alunni e le alunne presenti! Anche quest’anno, Emil Banca conferma il suo ruolo di main partner della manifestazione, e unitamente all’appoggio degli sponsor “storici” BENU|Farmacia, Coop Alleanza 3.0, King, Synlab, CapitanSmile, Terme di Castel San Pietro e Radio Bruno si aggiungono, per questa edizione, anche Cavaioni Park e Mielizia.

L’iniziativa è proseguita sabato 22 marzo e andrà avanti sabato 5 aprile e sabato 12 aprile.

Le attività in programma

Gli studenti hanno l’opportunità di mettersi alla prova in diverse discipline sportive, tra cui:

Corsa con fotocellule

Staffette

Lancio del vortex

Salto in lungo

Lanci sperimentali (martello, giavellotto)

Per quanto riguarda la corsa con fotocellule, i bambini vengono suddivisi per classe di età e genere e corrono su una distanza di 20 metri “lanciati”, ovvero possono prendere un po’ di rincorsa prima del tratto in cui vengono cronometrati. I migliori tre tempi maschili e femminili per ogni classe accedono alla finalissima sprint, che si terrà sabato 24 maggio 2025 di fronte alla Basilica di San Petronio, con premiazioni sul palco allestito in Piazza Maggiore!

StraBologna Scuole – Grand Prix Emil Banca rappresenta un’opportunità unica per i giovani di avvicinarsi allo sport in un contesto educativo e inclusivo, valorizzando il talento e il gioco di squadra. Sempre in ottica di avvicinamento allo sport già in giovane età, per le scuole aderenti al progetto è possibile iscriversi alla StraBologna con quote di partecipazione agevolate! Così facendo, le scuole accumulano punti che, sommati a quelli ottenuti partecipando alla giornata di sport presso lo StraBologna Stadium, vanno a determinare la posizione nella classifica delle scuole più numerose: le prime 8 scuole riceveranno, domenica 25 maggio, premi in denario messi a disposizione da Emil Banca, per l’acquisto di materiale scolastico.

Non finisce qui! Partecipando alla StraBologna 2025, le scuole accedono ad un ulteriore premio: nel corso dell’anno scolastico successivo, istruttori UISP e Pontevecchio si recheranno nelle scuole che hanno partecipato alla StraBologna per svolgere gratuitamente diverse ore di attività motoria.

Insomma, chi partecipa alla StraBologna vince sempre.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti ufficiali, è possibile consultare il sito www.strabologna.it.