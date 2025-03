Nella seduta del 26 marzo 2025 l’assessore Francesco Baldacci ha presentato la prima variazione di bilancio del 2025. La manovra comunale prende le mosse da quanto previsto dalla Legge di Bilancio dello Stato approvata il 30 dicembre scorso, con l’istituzione del contributo degli enti locali alla finanza pubblica attraverso l’accantonamento obbligatorio per le annualità 2025-2029 di importi determinati sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministero dell’economia e della finanza.

La quantificazione economica per le annualità 2025-2029 per il comune di Castel Maggiore ammonta a 34.447 euro per il 2025, a 68.894 euro per ciascuno degli anni 2026-2027-2028, a 116.590 euro per il 2029.

Baldacci ha spiegato che “questi fondi prelevati dalla parte di spesa corrente rimangono nella disponibilità del comune e nel momento in cui siano rispettate le condizioni di chiusura del bilancio in pareggio o in attivo, possono essere utilizzati per investimenti. Si tratta dunque di una manovra del Governo che toglie risorse alle spese per servizi destinandole agli investimenti”.

L’accantonamento obbligatorio è coperto dalle maggiori entrate derivanti dall’addizionale IRPEF, con 100.00 euro in più all’anno per il triennio, utilizzati per questa voce (contributo dell’Ente alla finanza pubblica) e per mettere a disposizione, attraverso un bando, risorse per 50.000 euro per le imprese della Frazione di Castello colpite dall’alluvione dell’ottobre scorso.

Altro aspetto importante della variazione di bilancio è rappresentato dallo “scongelamento” di risorse per 400.000 euro, già accantonati in un fondo, e quindi non disponibili sino a questa variante, per destinarli a incrementare gli investimenti per gli impianti sportivi per 250.000 euro per l’anno 2025 (portando così l’importo disponibile a 350.000 euro), e per l’attività di progettazione esecutiva del progetto preliminare per le opere idrauliche di Castello per 150.000 euro, così che, concluso l’iter progettuale, si possa al più presto dare il via ai lavori, per i quali il Comune ha già stanziato a bilancio 1.700.000 euro.

Viene poi integrato il fondo di riserva e vengono individuate risorse a copertura della quota di compartecipazione dell’Amministrazione ad un progetto vinto e finanziato per un intervento di catalogazione nella biblioteca.

Il Sindaco Luca Vignoli sottolinea che questa variazione di bilancio “rafforza l’impegno per Castello con altri 200.00 euro stanziati. Tra dicembre e febbraio abbiamo espletato il bando per i cittadini con la distribuzione di 50.00 euro, ora altri 50.000 euro andranno alle aziende di Castello: si tratta di un aiuto immediato, commisurato alle nostre forze e disponibilità, che arriva prima dei ristori di Stato e Regione e sarà predisposto nelle prossime settimane.

Dobbiamo ancora una volta ricordare la grande mobilitazione di Castel Maggiore a seguito dell’alluvione: oltre al bando di 50.000 euro per i residenti colpiti, il Comune ha stanziato nell’immediatezza dell’emergenza 86.500 euro, e dalla solidarietà di cittadini, associazioni e aziende del territorio sono arrivati 53.000 euro che hanno rappresentato un contributo determinante”.

Il provvedimento è stato approvato con il voto favorevole della Lista civica Cose Nuove e del gruppo PD, mentre il Centrodestra ha espresso voto contrario.