La Polizia di Stato, al termine di un’accurata indagine, ha identificato e denunciato in stato di libertà un quattordicenne straniero, residente nel bolognese, che sarebbe l’autore, insieme ad altri ragazzi al momento ancora ignoti, di varie aggressioni ad altri giovanissimi, commesse all’interno di stazioni ferroviarie e a bordo treno.

L’indagine della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Ferroviaria di Bologna è partita in seguito all’ennesimo episodio di aggressione con le stesse modalità, e cioè utilizzando lo spray al peperoncino con l’intenzione di rendere inoffensive le vittime e derubarle di soldi o cellulari, avvenuto lo scorso mese di gennaio nella stazione di Bazzano, sulla tratta ferroviaria Bologna-Vignola. In quell’occasione un ragazzino è stato aggredito ed inseguito da un gruppo di giovani, prima in stazione e poi a bordo di un treno regionale, e più volte attinto dal fastidioso getto dello spray al peperoncino. La vittima, per le conseguenze del gesto, è finita in ospedale con qualche temporaneo problema alla vista e Trenitalia Tper è stata costretta a sopprimere ben tre convogli.

Le indagini della Polizia Ferroviaria, basate sulle numerose testimonianze acquisite e sulla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di treni e stazioni, hanno permesso di risalire a colui che, materialmente, avrebbe più volte utilizzato spruzzato lo spray. Il presunto aggressore è stato quindi denunciato in stato di libertà per lesioni personali, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico in servizio in concorso con ignoti.

Sono tuttora in corso le indagini volte ad individuare i complici del quattordicenne.