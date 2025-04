Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, avvenuta in luglio 2024, sono in partenza in questi giorni due interventi previsti dal Piano della Sicurezza Stradale Urbana (PSSU) del Comune di Bologna: in via Molinelli-Rovighi-Tagliacozzi (Quartiere Santo Stefano) e in via Felice Battaglia (Quartiere Porto-Saragozza), per un importo complessivo di 400.000 euro.

Via Molinelli-Rovighi-Tagliacozzi

Già da oggi l’impresa esecutrice provvederà all’installazione dei segnali di cantiere con l’indicazione delle modifiche circolatorie previste: senso unico di marcia nel tratto di via Tagliacozzi e via Rovighi, da via Toscana a via Berengario da Carpi.

L’intervento, in coerenza con gli obiettivi della Città 30, prevede il miglioramento della sicurezza stradale dell’intero asse Molinelli – Rovighi – Tagliacozzi e delle vie laterali e limitrofe, a favore di tutti gli utenti della strada, in particolar modo dei pedoni, mediante la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede e nuovi attraversamenti pedonali, oltre alla riqualificazione di quelli già esistenti, che costituiscono percorsi casa-scuola molto frequentati, in considerazione della presenza nelle vicinanze del Liceo Artistico “Arcangeli”, con accesso posto su via Marchetti, e delle Scuole Medie “S.Tommaso d’Aquino” e d’Infanzia “Cerreta”, con accesso sulla limitrofa via Berengario da Carpi.

“È un intervento atteso da tanti anni dai residenti – spiega l’assessore Michele Campaniello – frutto anche del dialogo di questi mesi con cittadini e cittadine. Dialogo che proseguirà con questi così come con i residenti delle altre zone che sempre di più ci chiedono sicurezza sulle strade della città”.

Nello specifico sono previste le seguenti opere:

innalzamento della carreggiata stradale nelle aree di intersezione Molinelli-Marchetti, Molinelli-Varthema, Molinelli-Baroni, Molinelli-Rovighi-Berengario da Carpi al fine di ridurre la velocità dei veicoli in transito, con contestuale messa in sicurezza dei nuovi e/o esistenti attraversamenti pedonali ai lati di ogni incrocio, tramite rialzo ed eventuale creazione di penisole laterali;

realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali in prossimità della fermata bus esistente in via Tagliacozzi nel tratto compreso tra via Rovighi e via Aranzio, nonché all’intersezione rialzata con via Berengario da Carpi, a protezione dell’utenza debole, in particolare dell’utenza scolastica in ingresso/uscita dalla vicina area scolastica, che usufruisce quotidianamente del servizio di trasporto pubblico;

realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e riqualificazione di quelli già esistenti con eventuali penisole laterali nelle vie limitrofe agli incroci con via Molinelli, via Rovighi e via Tagliacozzi, e fino a via Siepelunga, al fine di ricucire i percorsi pedonali nuovi e/o esistenti su ambo i lati dell’asse stradale, dando loro continuità;

realizzazione di un nuovo marciapiede in via Rovighi e via Tagliacozzi, nel tratto compreso tra via Berengario da Carpi e via Aranzio, nei pressi dell’area scolastica, con contestuale adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica esistente, mediante sostituzione dei pali luce esistenti;

riasfaltatura dei marciapiedi esistenti con rifacimento di alcuni tratti deteriorati ed eliminazione delle barriere architettoniche ove necessario, oltre ad opere di riasfaltatura della carreggiata stradale in relazione agli ammaloramenti presenti, e in particolare nei punti interessati dalla realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali;

sostituzione delle caditoie in calcestruzzo esistenti con nuove caditoie in ghisa lungo tutto l’asse stradale Molinelli-Rovighi-Tagliacozzi, e fino a via Siepelunga;

revisione, adeguamento e potenziamento della segnaletica stradale nella zona, prevedendo anche la realizzazione di rallentatori a effetto ottico e simboli in carreggiata inerenti i limiti di velocità, oltre all’eliminazione di segnali obsoleti e all’adeguamento della segnaletica in corrispondenza delle fermate bus.

Via Felice Battaglia

L’intervento è finalizzato al miglioramento della sicurezza dell’intera via, a favore di tutti gli utenti della strada, in particolar modo dei pedoni, mediante realizzazione di opere in segnaletica per la moderazione della velocità veicolare, a protezione degli accessi pedonali delle abitazioni che affacciano direttamente su strada, data la mancanza di spazio sulla sede stradale per poter realizzare un percorso pedonale rialzato o protetto su tale lato.

In particolare sono previsti: