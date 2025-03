“L’incontro tenutosi oggi, 31 marzo 2025, presso la Regione Emilia-Romagna tra i

rappresentanti di FIOM, FIM, le Istituzioni tutte, e il Liquidatore dott. Mattia Berti si

è concluso con un importante accordo che prevede la ricollocazione immediata di 25

lavoratori del reparto lamiera presso la società Minifaber. Questo accordo rappresenta

un primo passo significativo e un prerequisito fondamentale per la

reindustrializzazione del sito e la soluzione per i restanti 105 lavoratori”. Lo rendono noto gli stessi sindacati.

“Su sollecitazione delle Organizzazioni sindacali il liquidatore si è inoltre impegnato a

prolungare l’attuale ammortizzatore sociale (Cassa integrazione straordinaria per

riorganizzazione aziendale).

Le organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per l’accordo raggiunto

sottolineano l’importanza dell’impegno, assunto da tutti i soggetti coinvolti, per

trovare una soluzione positiva che garantisca il futuro produttivo e occupazionale del

sito.

Le organizzazioni sindacali hanno apprezzato in particolare la decisione della

famiglia Melocchi di dare continuità all’attività produttiva di sua competenza.

Contestualmente le Organizzazioni sindacali hanno chiesto alla Regione Emilia

Romagna di attivarsi per ricercare manifestazioni di interesse da parte di eventuali

acquirenti.

FIOM e FIM ribadiscono l’importanza strategica di difendere e tutelare il futuro

produttivo e occupazionale dell’Appennino bolognese, un territorio ricco di

professionalità già troppo penalizzato da decisioni imprenditoriali troppo spesso

improntate alla mera speculazione. Per questa ragione si appellano alla migliore

imprenditoria bolognese affinché si attivi per raggiungere l’obiettivo di

reindustrializzazione”.