Sabato scorso una piccola folla di cittadini entusiasti, membri della consulta sportiva comunale, esponenti del consiglio comunale ha accolto l’inaugurazione ufficiale, che concretizza un percorso di collaborazione tra il comune di Castel Maggiore e Sport e Salute SpA (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) avviato sin dal 2021 e che ha portato alla realizzazione in cofinanziamento della palestra all’aperto con un investimento complessivo di 25.000 euro, collocata presso il grande parco Tolomelli, in via Angelelli, in una zona della città che ha registrato una crescita urbanistica e che ora necessita di adeguate strutture anche in campo ricreativo.

Castel Maggiore entra così nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute SpA, nell’ambito del progetto Sport di TUTTI – Parchi, ideato e sostenuto da Sport e Salute S.p.A. e promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente,

All’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco Luca Vignoli, l’Assessore allo Sport Carlo Salvatori, il Coordinatore Regionale del Progetto di Sport e Salute S.p.A. Antonella Luminosi, con l’amichevole partecipazione di Yannick Tourè, noto sportivo di Castel Maggiore che ha dato una prima dimostrazione del corretto uso delle attrezzature.

Antonella Luminosi ha sottolineato che “Sport e Salute ha investito su questo progetto dopo l’emergenza Covid per consentire alla popolazione di fare sport all’aria aperta sempre e comunque. E in poco tempo abbiamo coperto gran parte di Italia. In nostro obiettivo è migliorare la condizione fisica e la salute di tutti. Anche abbellendo le città”.

La palestra all’aperto, a disposizione delle ASD del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell’open use, si aggiunge a quelle già presenti sul territorio comunale, nell’area impianti sportivi, nel parco Staffette Partigiane, nel parco letterario a Trebbo di Reno.