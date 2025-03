I Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno arrestato un 30enne italiano, senza fissa dimora, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di tentata rapina impropria. È successo di pomeriggio all’interno del supermercato “Coop” di via Pirotti quando il 30enne, dopo essersi aggirato tra le corsie con fare sospetto, ha prelevato ed occultato sulla sua persona quattro confezioni di formaggio e si diretto verso le casse oltrepassandole senza effettuare il pagamento.

Immediatamente raggiunto e bloccato da un addetto alla sicurezza, il quale nella circostanza lo aveva seguito per tutto il tempo, il 30enne si è mostrato subito insofferente ed offensivo verso quest’ultimo, aggredendolo con calci e pugni. Tra i due è nata una colluttazione sedata grazie anche all’aiuto di alcuni avventori presenti. All’arrivo dei militari allertati, l’uomo è stato messo in sicurezza; la merce invece, del valore commerciale pari a circa 110euro, è stata recuperata e restituita all’avente diritto. L’uomo, nonostante la presenza dei Carabinieri, ha continuato a manifestare uno stato di agitazione fisica, offendendo nella circostanza l’addetto alla sicurezza al quale ha rivolto frasi dal tono minaccioso e razzista. Portato in caserma per le formalità di rito, il 30enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato e l’uomo condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre ad essere associato alla Casa Circondariale “Rocco D’Amato” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.