Sabato 5 e domenica 6 aprile dalle ore 9.00 alle ore 19.00 torna nel parco e nel giardino del Multiplo la mostra mercato florovivaistica “Di fiore in fiore”, giunta alla sua 14^ edizione organizzata dal Comune di Cavriago in collaborazione con l’Associazione Culturale “Carmen Zanti”.

“Ci piace pensare che la cura del verde del proprio giardino o del proprio balcone, sia un gesto di cura per la comunità intera ed un contributo prezioso alla conservazione della biodiversità.” Dichiara la Sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni. “Di fiore in fiore è un momento di festa per Cavriago, un momento di incontro e di condivisione vissuto insieme, ma anche un invito a riscoprire il piacere dei gesti semplici legati alla terra e alla natura”

Saranno due giornate all’insegna dei fiori, della creatività, dell’arte e della cultura durante le quali sarà possibile vivere colori e profumi di un passato antico passeggiando nel giardino storico di Villa Sirotti Bruno e nel parco del Multiplo.

“Di Fiore in Fiore unisce la bellezza della natura a un ricco programma culturale con mostre, laboratori e incontri dedicati all’arte e all’ambiente.” Dichiara l’Assessora alla cultura, Martina Zecchetti. “L’incontro tra cultura e ambiente è una delle sfide più affascinanti del nostro tempo, e Di Fiore in Fiore vuole essere un esempio concreto di questa sinergia.”

Nel giardino all’italiana della Villa in stile Liberty sarà protagonista infatti la bellezza, con una ricca esposizione di piante e fiori. Il visitatore potrà respirare profumi, sarà avvolto dai colori e dalla dolcezza delle fioriture, con spunti e consigli per abbellire giardini, terrazzi e interni.

Nel parco saranno invece organizzati tantissimi laboratori creativi con svariate proposte per adulti, bambini e bambine. Si potrà partecipare a vari incontri gratuiti tenuti da esperti del settore, pronti a condividere le loro conoscenze.

E non mancheranno golose tentazioni gastronomiche del territorio.

Con l’aiuto degli espositori, il visitatore sarà portato a vivere ricordi e passioni antiche, riscoprendo il passato per ridisegnare un futuro, con lo sforzo di sganciarci dal quotidiano, dall’economico a breve termine, dalla produzione fine a se stessa.

Sarà in funzione per tutta la giornata il bar, a cura del gruppo genitori La Rondine.

Sarà possibile assaporare Birra biologica Artigianale, gustare un buon gelato direttamente dal carretto del gelataio o una piadina romagnola.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito ad eccezione dei laboratori.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercio del Comune di Cavriago al numero 0522 373 429 o inviando una mail a commercio@comune.cavriago.re.it