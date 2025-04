A Castelnovo di Sotto è tutto pronto per la “Settimana ecologica” che andrà dal 5 al 13 aprile. L’iniziativa è organizzata dal Comune e prevede laboratori, eventi, incontri per riflettere, confrontarsi e agire per la salvaguardia della Terra.

Il via sarà sabato 5 aprile con “Tutti a scuola a piedi”. Mercoledì 9 aprile al circolo Anspi di Cogruzzo verrà proiettato il documentario sul cambiamento climatico dal titolo “Before the flood – Punto di non ritorno”. Venerdì 11 aprile, alle ore 21, nella sala del Consiglio comunale, Giuseppe Civati presenterà il suo ultimo libro “Il piano Langer” insieme al botanico Ugo Pellini.

Inoltre nella chiesa della Madonna continuerà la bellissima mostra “Il museo degli antichi rifiuti del mare” promossa da Archeoplastica con apertura sabato e domenica, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18; lunedì dalle ore 10 alle 12.30. La mostra verrà visitata dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di Castelnovo.

Le iniziative sono realizzate in collaborazione con “Cittadini Ecoattivi”. Auser Telefono amico, Archeoplastica, Ecosapiens e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.