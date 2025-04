Il Mapei Football Center ha ospitato ieri la visita del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Ad accoglierlo, l’Amministratore Delegato del Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali, con cui si è intrattenuto per discutere di temi legati all’industria del calcio e alle iniziative sportive e sociali promosse sul territorio.

All’incontro era presente anche il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, a conferma dell’importanza della collaborazione tra istituzioni locali e realtà sportive per lo sviluppo della comunità.

Il Mapei Football Center, inaugurato nel 2019, è il moderno centro sportivo del Sassuolo Calcio, una struttura all’avanguardia che ospita gli allenamenti della prima squadra e delle giovanili. Con i suoi campi da gioco, palestra, aree mediche e spazi dedicati all’analisi video, rappresenta un punto di riferimento per il club e un modello di eccellenza nel panorama calcistico italiano.

La visita ha rappresentato un’occasione per rafforzare il legame tra il club neroverde e le istituzioni, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dello sport non solo come spettacolo, ma anche come strumento di crescita sociale ed economica per il territorio emiliano-romagnolo.