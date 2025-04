L’Auditorium Spazio Binario – Teatro comunale di Zola Predosa – presenta l’ultima data in cartellone di una stagione invernale di successo. Numeri significativi quelli del 2024/2025, che hanno visto la partecipazione di quasi duemila spettatori, con un rilevante aumento degli abbonati e quattro sold out. Un segnale importante della forte partecipazione cittadina e della volontà di vivere il teatro sempre più come luogo da abitare, volano di aggregazione e condivisione.

Oltre a grandi nomi della comicità italiana, come Paolo Migone e Leonardo Manera, la compagnia CreAzione – che dal 2022 gestisce l’Auditorium – nella stagione in chiusura ha potuto garantire una ricca rassegna di teatro sociale, dialettale e musicale. Molto apprezzate le serate di improvvisazione teatrale e vincente anche la formula del Calice con l’artista, un momento speciale per vivere il foyer a fine spettacolo, sorseggiare un vino del territorio e confrontarsi con gli artisti e gli altri spettatori.

Non è tutto, è stata viva anche la partecipazione al teatro ragazzi: 17 date in matinée e 11 spettacoli suddivisi per fasce di età hanno coinvolto le scuole materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado di Zola Predosa e dei territori limitrofi.

“L’auditorium è un luogo centrale per la nostra comunità. È spazio di aggregazione che unisce più generazioni, culture e sensibilità. La stagione di quest’anno è riuscita a coinvolgere molti cittadini. Ha offerto momenti di svago e anche di riflessione, arricchendo il nostro tessuto sociale e culturale” dichiara Daniele Degli Esposti, Assessore alla Cultura del Comune di Zola Predosa.

Acquazzone (appunti di una vacanza), spettacolo di e con Giuseppe Armillotta – che nella sua ricerca drammaturgica affronta temi importanti rendendoli accessibili a tutti – chiude la stagione di Spazio Binario, andando in scena venerdì 4 aprile alle ore 21.00. Un monologo nato da una riflessione non retorica sul cambiamento climatico e che diventa visione futuristica.

Lo spettacolo, perfetto equilibrio tra serietà e ilarità, piglio scientifico e narrazione distopica, unisce momenti di prosa alla poesia performativa e all’interazione col pubblico.

L’Auditorium Spazio Binario accoglie e presenta questo ultimo spettacolo di cartellone e intanto continua ad aprirsi alla cittadinanza e si prepara ai prossimi appuntamenti. Oltre alla rassegna estiva, attesa a Villa Edvige Garagnani di Zola Predosa a partire dal 19 giugno, e ai

lunedì in Biblioteca Comunale con le letture animate per i più piccoli, si aggiunge Tutti sul palco (11, 12 e 13 aprile), il cui ricavato sarà interamente devoluto ad Ageop. Inoltre, il 15 giugno si svolgerà la premiazione del contest di cortometraggi CinEspresso (c’è tempo fino al 15 maggio per inviare il proprio cortometraggio a info@spaziobinario.it).

Sono imminenti anche i saggi di fine anno per gli allievi che da ottobre a maggio hanno frequentato con merito i corsi di teatro in Spazio Binario.

Già in cantiere la programmazione della prossima stagione teatrale dell’Auditorium zolese, che anche per il 2025/2026 offrirà al pubblico un’ampia e variegata proposta di spettacoli, valorizzando artisti del territorio e insieme grandi nomi del panorama teatrale nazionale.

Info e contatti Auditorium Spazio Binario: P.zza Della Repubblica, 1 Zola Predosa Tel: 351 75 05 410 (segreteria) – email: info@spaziobinario.it – www.spaziobinario.it