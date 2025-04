Giovedì 3 aprile alle 11, in sala Tassinari a Palazzo d’Accursio, si terrà il seminario “Verso un Sistema Sanitario Nazionale neutrale per il clima. Contributi da Emilia-Romagna e Toscana”, promosso dal laboratorio d’innovazione Azienda Sanitaria Sostenibile per l’Ambiente nell’ambito di Bologna Missione Clima.

L’incontro intende contribuire ad arricchire gli scambi nella rete delle 100 città europee che si sono impegnate a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, riflettendo sull’importanza della sostenibilità nel sistema sanitario. Le Aziende sanitarie, ospedaliere-universitarie e gli IRCCS di questi territori hanno infatti sottoscritto, nel 2024, il “Climate City Contract”: un piano di azioni verso la neutralità climatica, inserito nei loro cicli di programmazione e controllo.

Interverranno, tra gli altri, Anna Lisa Boni, assessora alla Missione Clima del Comune di Bologna, Andrea Giorgio, assessore alla Transizione ecologica del Comune di Firenze, e Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna.