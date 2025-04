Carabinieri della Stazione di Malalbergo hanno arrestato un 40enne originario della Slovenia, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo (M.A.E.) emesso dall’Autorità croata per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale. L’uomo, residente all’estero, ma di fatto domiciliato a Malalbergo, è stato controllato dai Carabinieri mentre era bordo della propria autovettura, con targa straniera, in una via del citato Comune.

A seguito del controllo l’uomo è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo e per tanto il 40enne è stato arrestato. Dopo aver dato notizia al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.