Si è accesa una nuova insegna Coop oggi, 3 aprile, a Sassuolo: è quella dell’Ipercoop Sassuolo di via Bertoli, all’interno del parco commerciale all’interno della riqualificata area ex Cisa-Cerdisa.

Nei lavori di realizzazione del nuovo negozio, iniziati a fine 2023, Coop Alleanza 3.0 ha investito 4 milioni di euro. Il nuovo presidio della Cooperativa prende il posto del superstore Coop di Mezzavia che ha chiuso il 29 marzo.

Per condividere questo importante momento con tutta la comunità, oggi, 3 aprile a partire dalle ore 10 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione a cui hanno partecipato Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo, Marco Biagini, Sindaco del Comune di Fiorano Modenese, Domenico Livio Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0, e Milva Carletti, Direttrice Generale della Cooperativa.

Oltre a loro, per la Cooperativa erano presenti anche il Vicepresidente Vicario Andrea Volta, il Vicepresidente Edy Gambetti e, in rappresentanza dei soci Coop, Rossano Gianferrari, Presidente Zona Modena Sud.

Dopo i saluti istituzionali, Don Jacek Rudziewicz, della Parrocchia di Braida S. Giovanni Apostolo ed Evangelista, ha benedetto la struttura.

Per tutti i soci e i consumatori che faranno la spesa nella giornata inaugurale è prevista in un omaggio una borsa per la spesa riutilizzabile, con il nome del negozio.

A partire dalle 18, inoltre, è previsto lo spettacolo dei giovani cantanti della Sonus Academy, accademia musicale di Sassuolo. Special guest il Maestro Marco Dieci che eseguirà brani di Pierangelo Bertoli accompagnato da Gigi Cervi, storico bassista di Bertoli e il cantautore Nero.

Nuovo Ipercoop: una spesa più facile a misura di soci e consumatori

Il nuovo Ipercoop Sassuolo di via Bertoli può contare su 65 lavoratori e rappresenta un presidio di punta della Cooperativa nel territorio di Sassuolo – dove Coop Alleanza 3.0 è presente anche con il negozio di via Goito – e dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Le novità per tutti i soci e consumatori iniziano dall’ingresso in termini di ambientazione: ad accogliere i clienti sono il Punto di Ascolto e l’Ufficio soci e Prestito.

Il percorso di spesa è scandito da una comunicazione chiara e visibile, incentrata sui valori cooperativi e che mette in risalto le offerte e la convenienza: solo nel 2024 i quasi 13mila soci di Sassuolo hanno usufruito, grazie a promozioni esclusive e a quelle dedicate a tutti i consumatori, di vantaggi per la spesa che ammontano complessivamente a 2,8 milioni di euro.

All’Ipercoop Sassuolo di via Bertoli, per i soci la spesa è ancora più smart grazie all’app Salvatempo: questa applicazione permette ai soci e alle socie di utilizzare il loro smartphone per scansionare i prodotti durante la spesa e, al termine, pagare in autonomia sempre tramite il telefono, evitando così la fila alle casse. Questo servizio si affianca alla possibilità di rinunciare allo scontrino cartaceo in favore di quello digitale.

Sempre con un occhio alla sostenibilità, tra le sue caratteristiche il negozio sfoggia anche un impianto fotovoltaico da 600 chilowatt di potenza elettrica di picco, realizzato sulle coperture del punto vendita. Un impianto che è in grado di produrre circa 770 megawattora di energia all’anno, destinati per il 100% all’autoconsumo, e che contribuiranno all’abbattimento delle emissioni di circa 220 tonnellate di CO2 equivalente all’anno, pari all’assorbimento di 1.320 alberi.

Ipercoop Sassuolo di via Bertoli: l’offerta alimentare punta sul territorio

Nel nuovo Ipercoop, ampio 4.000 metri quadri, i clienti trovano una disposizione degli scaffali intuitiva e funzionale e un’offerta completa, ideale per la spesa giornaliera e settimanale. Vi è poi un’attenzione particolare ai produttori del territorio, che risulta particolarmente evidente nella piazza dell’ortofrutta, in cui sono presenti i puntatori di colore verde con la scritta “Prodotto locale” dedicati ai beni di provenienza emiliano-romagnola.

Presso il banco assistito della gastronomia i gastronomi esperti consigliano le eccellenze locali e nazionali di salumi e formaggi; inoltre, salumi e prodotti lattiero-caseari sono anche disponibili nel banco dedicato al confezionato take away, così come non possono mancare prodotti di rosticceria e polli allo spiedo.

Al banco assistito dedicato alla panetteria si sfornano pane e pizze, mentre la pasticceria di produzione esterna è disponibile nell’apposito angolo self.

Il reparto macelleria permette di soddisfare i bisogni di tutti i clienti, sia di chi ha voglia e tempo di cucinare, grazie alla scelta di diversi tagli di carne anche biologica, sia di chi ricerca il “pronto da cuocere” e il “pronto da gustare”. Completa l’offerta dei reparti freschi il reparto pescheria, con il banco servito. A disposizione di soci e consumatori anche la cantina dei vini che dà particolare risalto alle produzioni enologiche locali, oltre all’ area dedicata ai prodotti surgelati.

I reparti non alimentari: per un’offerta più ampia

L’offerta dell’Ipercoop si compone di alcuni spazi che vanno a completare l’esperienza di acquisto per i soci e i consumatori.

Nello spazio “Giocheria” i soci e consumatori trovano una vasta selezione di prodotti di qualità e articoli esclusivi: dalle action figure dei personaggi più amati di film e cartoni animati, ai playset, ai giochi di costruzioni fino agli articoli da utilizzare all’aria aperta.

I prodotti ad alto contenuto di innovazione, ovvero i Technical Consumer Goods presenti nel reparto dedicato ai piccoli e grandi elettrodomestici, alla telefonia all’informatica e all’elettronica.

L’Ipercoop presenta anche l’Area salute e benessere, dove i clienti possono contare sulla professionalità di farmacisti pronti a offrire supporto e consiglio per scegliere tra oltre 2.000 prodotti, tra cui farmaci senza obbligo di ricetta e parafarmaci, inclusi quelli a marchio Coop. Lo spazio ospita anche vaste aree dedicate ai cosiddetti “bisogni emergenti”: si va dai prodotti per la cura della persona, agli alimenti salutistici – in particolare alimenti senza glutine, integratori alimentari –, dalla cosmesi e agli articoli dedicati al benessere fino ai prodotti diagnostici e ortopedici e ai prodotti per la prima infanzia. All’interno di quest’area è presente anche “La bellezza di essere Me” con un percorso tematico dentro il mondo della cura della persona scandito da tre aree differenti ma tra loro connesse: igiene, bellezza, benessere e cura.

I clienti trovano anche il reparto dedicato all’abbigliamento per neonati e bambini: nell’assortimento del corner in collaborazione con Upim, storico brand italiano del settore, sono presenti le sue collezioni di abbigliamento. Rilevanza anche al reparto Casa con una vasta gamma di prodotti a marchio Coop, tra cui utensili e tessile.

Spazio anche ai libri con il rinnovato corner “Libri scelti per Coop Alleanza 3.0 da Librerie.coop” una vera e propria libreria composta da 15 mila titoli. Inoltre, vicino al Punto di Ascolto è ubicato il kiosk, il servizio di stampa immediata in vari formati delle fotografie da cellulare o chiavetta usb.

A completare i servizi proposti dall’Ipercoop l’Ottica Coop, offre un vasto assortimento di occhiali, con l’ausilio di ottici professionisti.