Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavi, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS9 via Emilia e l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

Di conseguenza sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, lo svincolo che dalla SS9 via Emilia immette sul Ramo Verde, verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

Inoltre, non sarà raggiungibile, per chi proviene dalla Tangenziale, lo svincolo che dal Ramo Verde immette sulla SS9 via Emilia, verso Bologna.

L’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale sarà comunque raggiungibile percorrendo lo svincolo dalla SS9 via Emilia, con provenienza Modena, verso l’entrata della suddetta stazione.