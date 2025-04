I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 634 persone e controllato 425 veicoli durante i controlli del fine settimana.

Tra le persone identificate a Bologna, a Piazza XX Settembre, zona ad alta concentrazione di spaccio di droga, i Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno identificato una persona che aveva tre dosi di una sostanza stupefacente del tipo cocaina. La droga è stata sequestrata. Nei confronti della stessa persona, i Carabinieri hanno proceduto alla notifica dell’ordinanza della Prefettura di Bologna, trattandosi di un’area cittadina tra quelle descritte nel provvedimento, finalizzato all’adozione di opportune misure tese a restituire le zone in questione, tra cui appunto Piazza XX Settembre, all’ordinaria fruizione da parte della cittadinanza.

Al centro commerciale “Centro Borgo”, invece, i Carabinieri della Stazione Borgo Panigale sono intervenuti su richiesta dell’addetto alla sicurezza che aveva notato dei movimenti sospetti da parte di due persone che avvicinavano i clienti, chiedendo i soldi per aiutare i “bambini poveri”. All’arrivo della pattuglia i Carabinieri hanno accertato che non esisteva alcuna associazione benefica per la raccolta del denaro e la solidarietà era soltanto una scusa per impietosire i clienti e ottenere impropriamente i soldi.