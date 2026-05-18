Sulla Tangenziale di Bologna, sono state annullate le chiusure degli svincoli 10 Zona Industriale Roveri e 11 bis Castenaso, previste dalle 22:00 di questa sera lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure di seguito indicate, sulla stessa Tangenziale, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale e delle barriere di sicurezza:
- dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia: in entrata verso Casalecchio: svincolo 2 Borgo Panigale; in uscita per chi proviene da San Lazzaro: svincolo 4 via del Triumvirato;
- dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese;
- dalle 22:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore.