Continua il lavoro congiunto delle due amministrazioni comunali di Bologna e Firenze, che con il sindaco Matteo Lepore, la sindaca Sara Funaro, gli assessori e delegati, si sono riuniti oggi assieme per il secondo appuntamento, dopo quello a Palazzo Vecchio dello scorso 13 febbraio. Al centro dell’incontro di oggi le politiche di sicurezza idraulica dopo le recenti alluvioni, di adattamento climatico e protezione civile, la gestione degli affitti brevi e la gestione del turismo per rafforzare la dimensione metropolitana.

Sede dell’incontro tra le due Giunte è stata eccezionalmente Salus Space, uno spazio che ospita migranti e rifugiati, con attività commerciali aperte, agricoltura e spazi culturali in piena periferia, cofinanziato dall’Unione Europea, che proprio oggi presenta alla città le attività della nuova stagione.

A seguito della riunione delle due Giunte, sindaci, assessori e delegati, si sono diretti in Piazza del Nettuno per la manifestazione “Una Piazza per l’Europa”, lanciata da Michele Serra, che i due sindaci hanno voluto promuovere insieme per una Europa di pace, per la democrazia, per la giustizia sociale e ambientale.

La dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“È stata una giornata importante per l’alleanza tra Bologna e Firenze, una giornata di lavoro e di mobilitazione. Ci siamo confrontati sulle grandi opportunità che hanno i nostri territori a lavorare assieme sul piano economico e sociale, e per affrontare le difficoltà derivanti dalle alluvioni, sull’emergenza abitativa e l’eccesso di turismo.

La giornata di oggi è importante perché parla di futuro e di quanto le città possono fare per mobilitare la società civile e i cittadini per i diritti e la democrazia.”

La dichiarazione della sindaca Sara Funaro

“Con il sindaco Matteo Lepore e con tutta la Giunta di Bologna abbiamo iniziato una collaborazione stretta. – ha detto la sindaca Sara Funaro – Ci siamo incontrati una prima volta, con la riunione tra le due giunte a Firenze lo scorso 13 febbraio, oggi a Bologna una seconda volta. Vogliamo rafforzare sempre di più l’asse tra le due città metropolitane confinanti, due città che hanno molte cose in comune e tra cui c’è un rapporto consolidato nel tempo, antico, visto che già negli anni dopo l’alluvione aveva preso forma una sinergia forte. Siamo convinti che sia importante collaborare da un parte sui temi amministrativi dall’altra sui messaggi e sulle battaglie politiche che vogliamo portare avanti, che sono molto simili. Non è un caso che Firenze e Bologna siano le due città che tengono alta l’attenzione su ius soli, ius scholae e su tutti i temi legati alla cittadinanza; due città, insomma, che hanno storie e tradizioni molto simili”.