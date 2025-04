Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato di Bologna è intervenuto mettendo in salvo una persona disabile in difficoltà che, mentre si trovava a bordo di una autovettura, di proprietà di una cooperativa sociale dedita all’assistenza di persone e famiglie bisognose, è scesa improvvisamente e pericolosamente dalla stessa iniziando a correre in tangenziale.

La vicenda è accaduta in tangenziale dove il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna effettua quotidianamente attività di controllo e vigilanza stradale lungo le Autostrade A1, A14 e tangenziali, al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito.

Il 29 marzo mattina una pattuglia della stradale nel transitare in tangenziale nei pressi dello svincolo per l’aeroporto ha notato una persona a piedi, accanto ad una autovettura parcheggiata sulla corsia di emergenza, che sbracciava animatamente per chiedere assistenza.

La richiedente era una dipendente di una cooperativa che fornisce assistenza a persone e famiglie in difficoltà che ha riferito ai poliziotti di aver avuto fino a quel momento delle difficoltà nel trasportare alcuni ragazzi con disabilità in quanto una di loro aveva iniziato ad avere un comportamento inconsapevole che però aveva creato pericolo durante la guida.

Gli Agenti, con toni pacati hanno instaurato un dialogo con la persona in stato di agitazione, una donna, riuscendo a calmarla e a convincerla nel riprendere il viaggio, ma dopo aver percorso alcune centinaia di metri hanno notato che l’autovettura della cooperativa si fermava di nuovo sulla corsia di emergenza e la persona disabile usciva dall’abitacolo mettendosi a correre nel traffico.

I poliziotti fermavano subito l’auto di servizio e rincorrevano la persona arrivando ad intercettarla e fermarla prima che venisse travolta dal traffico, a quell’ora molto intenso. La donna veniva nuovamente calmata e convinta a risalire sull’auto per riprendere il viaggio, ma questa volta saliva a bordo anche uno dei poliziotti consentendo all’autista di riprendere il viaggio e raggiungere la destinazione in sicurezza.

Presso la sede della cooperativa i poliziotti hanno ricevuto il ringraziamento da parte dei responsabili della stessa e hanno scattato una foto ricordo con la donna dopo che la stessa ha superato il momento di difficoltà.